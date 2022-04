Bakalland i Purella łączą siły. W planach nowości i ekspansja

Akcjonariusze Bakalland SA oraz wspólnicy Purella Sp. z o.o. złożyli wniosek do UOKiK, którego efektem ma być połączenie obu spółek i stworzenie grupy będącej liderem segmentu żywności prozdrowotnej w Polsce i znaczącym graczem w Europie.

Bakalland i Purella chcą się połączyć. Wniosek w tej sprawie już trafił do UOKiK. fot. mat. pras./PTWP

Bakalland i Purella ogłosiły fuzję

Jak poinformował serwis portalspozywczy.pl Marian Owerko, prezes Bakallandu, pod warunkiem uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstanie podmiot, który planuje wprowadzić na rynek nowe kategorie zdrowych produktów między innymi z zakresu roślinnych zamienników mięsa i mleka

- Grupa planuje wzmocnić obszar R&D oraz zwiększać potencjał produkcyjny poprzez rozbudowę istniejących fabryk oraz intensywnie rozwijać kategorie, które znajdują się w portfolio obu spółek. Przełoży się to pozytywnie na rozszerzenie oferty dla konsumentów w Polsce i za granicą - dodaje Owerko.

Bakalland i Purela chcą namieszać na rynku

- Startupowy duch, zwinność, innowacja i determinacja łączy się z rynkowym doświadczeniem, skalą i silnymi markami - to bardzo pozytywnie namiesza na rynku! - skomentował Artur Gajewski, dyrektor R&D i marketingu Purella Superfoods.

Bakalland SA to polskie przedsiębiorstwo działające na rynku spożywczym od 1991 roku, którego produkty pod markami Bakalland, Delecta, Anatol i Ba! wytwarzane są na terenie Polski w fabrykach zlokalizowanych w Janowie Podlaskim i Włocławku. Spółka prowadzi działalność w kategorii bakalii, batonów zbożowo-bakaliowych, przekąsek, ciast, deserów dodatków do ciast i kawy zbożowej.

Produkty marek z portfolio Grupy dostępne są w Polsce oraz na wielu rynkach europejskich, a także na innych kontynentach.

Purella Sp. z o.o. to polski, szybko rosnący startup ze zdrową żywnością. Prowadzi produkcję pod własnymi markami Purella Superfoods oraz BeRAW, w nowo otwartej (styczeń 2021) fabryce w Białymstoku. Spółka prowadzi działalność w dynamicznie rozwijającej się kategorii superfoods, szybko zdobywając znaczące pozycje w kategorii zdrowych produktów funkcjonalnych jak i energetycznych: batony owocowe, proteinowe, a także w kategorii płatków musli.

Eksperci ciepło o połączeniu Bakallandu i Purelli

Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o., a wcześniej m.in. prezes zarządu ZPC Otmuchów, mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że Bakalland i Purella to firmy, które pasują do siebie.

- Ze strony biznesowej Bakalland jest sprawnym podmiotem jeśli chodzi dystrybucję przekąsek i ma dużą siłę rynkową, choć mam wrażenie jeśli chodzi ostatnie lata dynamika rozwoju firmy trochę spadła. Z kolei Purella to moim zdaniem od kilku lat jeden z najsprawniejszych podmiotów na rynku jeśli chodzi o wdrażanie nowości - wskazuje w tekście Bakalland i Purella pasują do siebie. Co mogą zyskać na fuzji?

Co zyskają na połączeniu Bakalland i Purella?

- Fuzja Bakallandu i Purelli - choć pewnie trochę niespodziewana ze strony rynku - wydaje się wpisywać w szczególności w strategię realizowaną od jakiegoś czasu przez Bakalland, polegającą na budowaniu wizerunku producenta żywności prozdrowotnej. Purella i jej produkty idealnie się w to wpisują - komentuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Łukasz Targoszyński, adwokat, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. w komentarzu Bakalland i Purella będą przejmować dalej? "To może być sposób na rozwój w Europie"

Purella i Bakalland, czyli spożywcza układanka Rafała Brzoski

Mateusz Kowalewski, prezes firmy Hortimex ocenia w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że połączenie Bakallandu i Purelli to interesujący pomysł.

- Puzzle, które układa Rafał Brzoska, zaczynają składać się w czytelny obrazek. Jego inwestycja w Bakalland wydawała się nieco zagadkowa, ale pamiętać należy, że pan Brzoska jest jednym z inwestorów funduszu bValue, który z kolei zainwestował w 2017 roku w Purellę. Podejrzewam, że plan jest taki, by niejako powierzyć potencjał Bakallandu zespołowi Purelli, który dowiódł niezwykłej skuteczności rynkowej. To może być piorunująca - w pozytywnym tego słowa znaczeniu - mieszanka! - wskazuje w tekście: Bakalland łączy się z Purellą, czyli jak Rafał Brzoska układa spożywcze puzzle