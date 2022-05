Bakalland: kryzys cenowy na rynku zbóż potrwa dłużej niż powszechnie przyjmujemy

- Struktura naszych kosztów jest pod bezprecedensową presją. Gdzie możemy – staramy się najpierw oszczędzać, potem obniżać narzut a dopiero na końcu dostosowywać ceny - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marian Owerko, prezes zarządu grupy Bakalland.

Marian Owerko, prezes Bakallandu uważa, że paradoksalnie branża spożywcza wyjdzie z obecnego kryzysu znacznie mocniejsza/ fot. mat. prasowe.

- Działamy w tych obszarach, w których ciągle mamy wpływ na sferę kosztową (a te ciągle się zmniejszają) – w szczególności w zakresie doskonałości operacyjnej i redukcji niekrytycznych wydatków. Musimy jednakże pamiętać, że dziś wyzwaniem jest dostępność komponentów do produkcji. Może to trywialne, ale w momencie kiedy nie ma czego sprzedawać trudno mówić o jakichkolwiek oszczędnościach. Mamy dobry przegląd światowego rynku, gdyż od ponad 30 lat prowadzimy globalne zakupy i muszę powiedzieć, że presja inflacyjna ma charakter globalny. Obecnie w zasadzie nie ma kategorii, które nie byłaby w jakimś stopniu dotknięta przez efekty pandemii, wojny i/lub polityki monetarnej i fiskalnej - wylicza Marian Owerko.

- Zwracam uwagę na surowce do produkcji których potrzeba dużo energii i/lub, których produkcja jest uciążliwa dla środowiska. Możemy być zszokowani tym, w jak wielu miejscach gaz był nieistotnym składnikiem kosztów gdy jego cena wynosiła 80 PLN za MWh, ale stał się takim, gdy kosztuje 800 PLN za MWh. Na szczególną uwagę zasługują opakowania, do produkcji których używane są środowiskowo trudne i energochłonne surowce (etylen – do folii, papier i pulpa – do kartonów, szkło – do słoików i butelek, stal – do puszek). Opakowania zdecydowanie zwiększą swój udział procentowy w kosztach bezpośrednich. O kryzysie na rynku zbóż oraz wysokich cenach samych nośników energii powiedziano już tak wiele, że nie wniosę nic nowego. Mogę tylko dodać, że roboczo zakładamy, że kryzys cenowy na rynku zbóż potrwa dłużej niż powszechnie przyjmujemy – jakaś część (skali nie znamy) pól w Ukrainie nie została obsiana, w UE z kolei mamy do czynienia z cenami nawozów na poziomie kilkukrotnie wyższym niż przed rokiem - wylicza.