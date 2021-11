Bakalland: lepsze rozumienie konsumentów i konkurencji dzięki cyfryzacji

Wyzwaniem, które stoi obecnie przed nami w dziedzinie cyfryzacji jest usprawnienie funkcjonowania na zewnątrz - z perspektywy naszych konsumentów oraz konkurentów - mówił podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu Marcin Czarnecki, prezes zarządu Bakalland SA.

Marcin Czarnecki opowiadał o cyfryzacji w firmie Bakalland SA/fot. PTWP

Cyfrowa transformacja branży FMCG

Marcin Czarnecki był jednym z prelegentów debaty "Cyfrowa transformacja branży FMCG" odbywającej się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Podczas dyskusji opowiadał m.in. o tym, jak wyglądały początki złożonego procesu cyfryzacji w firmie Bakalland SA.

- W Bakalandzie na większą miarę cyfryzacja albo informatyzacja zaczęła się sześć lat temu, gdy firma przejęła firmę Delecta. Nagle powstała sytuacja w której pojawiłoby się pięć fabryk i większość skomplikowanych procesów. Trzeba było jakoś nad tym wszystkim zapanować - mówił Czarnecki.

Jak podkreślił, zostały wówczas podjęte dwie decyzje. Pierwsza dotyczyła centralizacji całej infrastruktury potrzebnej do usług cyfrowych (w jednym miejscu pojawiły się serwery) i standaryzacji Software oraz sprzętu, którym się posługuje. Kolejną było wprowadzanie SAP-a, który z czasem stał się programem obsługującym wszystkie działy firmy.

Firma zdecydowała się m.in. także na wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów.

Wyzwania cyfryzacyjne w Bakalland SA

- To co stoi przed nami, to spojrzenie na cyfryzację na zewnętrz, w sensie lepszego rozumienia otaczającego nas świata – konsumentów, naszych konkurentów, itd. - Masywy danych, którymi musimy zarządzać stają się coraz bardziej skomplikowane. Chcemy nimi zarządzać np. poprzez pryzmat świadomego zarządzania naszą polityką cenową - argumentował prezes zarządu Bakalland SA.