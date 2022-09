Bakalland: obecne wyzwania przyspieszą automatyzację sektora spożywczego

- Największym ograniczeniem Industry 4.0. i sztucznej inteligencji nie jest technologia, lecz tylko gotowość do praktycznej zmiany założeń naszych biznesów i naszego myślenia o nim – mówi Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu Bakallandu.

Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu Bakallandu jest zdania, że wyzwania przyspieszą automatyzację m.in. zakładów produkujących żywność/fot. materiały prasowe

Czy konsekwencje przylotu czarnych łabędzi (pandemia, wojna w Ukrainie) postępy w Przemyśle 4.0, automatyzacji, robotyzacji przyspieszą czy spowolnią? Jakie z procesów i technologii mogą są najistotniejsze?

- Bez wątpienia przyśpieszą chęć wdrożenia inicjatyw z kręgu Industry 4.0, w tym szerszego użycia Artificial Intelligence. Ale – paradoksalnie - nie przyspieszą, moim zdaniem, samych, realnych wdrożeń. Do tego potrzeba zmiany myślenia i szerszej współpracy tak wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz - z sieciami i dostawcami - zapewnia Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu Bakallandu.

Jego zdaniem bez zrozumienia, że wobec obecnych wyzwań, nie ma innej drogi niż współpraca i bez świadomości, że za nieefektywności po stronie producenta płacimy wszyscy – bo nie tylko wytwórca - będzie trudno o pełne wykorzystanie potencjału jaki drzemie w Przemyśle 4.0.

- Największym ograniczeniem Industry 4.0. i sztucznej inteligencji nie jest technologia, lecz tylko gotowość do praktycznej zmiany założeń naszych biznesów i naszego myślenia o nim - dodaje Tomasz Szafarczyk.

Jakich zmian – nie tylko z gatunku Przemysłu 4.0, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych - można się spodziewać w najbliższej przyszłości, patrząc przez pryzmat potrzeb i specyfiki funkcjonowania państwa fabryk, a także rozwoju rynku?

- Ciągła presja cenowa narzucana na producentów przez sieci handlowe spowoduje, że będziemy jeszcze mocniej nalegali na włączenie owych sieci w procesy wspólnego planowania biznesu. Proste: świat się zmienił – więc zmieniły się i założenia. Jako przykład możemy podać koszty transportu czy koszty produkcji małoseryjnej. Może 20 lat temu biznes mógł unieść koszty dowożenia niepełnej warstwy towaru na palecie 3 razy w tygodniu, lecz teraz takie praktyki - po pierwsze – są społecznie nieakceptowalne (ze względu na świadomość śladu węglowego takiej przesyłki), a po drugie: nierentowne – tak dla producenta, jak i sieci handlowej. Może 20 lat temu, kiedy zakłady były manufakturami, a koszty pracy - niskie, można było pozwolić na zmiany planu produkcji z dnia na dzień i dopasowanie jej wielkości w zasadzie do zamówienia klienta – dziś absolutnie nie ma takiej możliwości ekonomicznej. Żeby być rentownymi, potrzebujemy planować z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniając przy tym odpowiednią skalę wytwarzania - wylicza.

Spółka Bakalland ma dziś dwa zakłady produkcyjne: w Janowie Podlaskim (bakalie, batony, galanteria śniadaniowa) oraz Włocławku (desery, ciasta, dodatki do dań).

- Oczywiście staramy się w pracy stosować zasadę najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów - takich jak komponenty, media, maszyny, ludzie, narzędzia, procesy, opomiarowanie i system raportowania. W tym kontekście nasz poziom innowacyjności jest jednak różny: są dziedziny i miejsca, gdzie jesteśmy blisko najlepszych, globalnie dostępnych praktyk biznesowych, ale są i takie, które transformujemy. Automatyzacja i robotyzacja (nie tylko produkcji) należy do kluczowych elementów strategii operacyjnej firmy. Krok po kroku zwiększamy poziom automatyzacji i robotyzacji tak produkcji jak i całości procesów operacyjnych – idzie tu o zakupy, planowanie, zaopatrzenie, produkcję, logistykę czy obsługę klienta. Symultanicznie prowadzimy aż kilkadziesiąt projektów w tej mierze; mają różną fazę – od realizacji, poprzez te czekające na uzyskanie środków, a kończąc na idei – to przedsięwzięcia do policzenia czy rozważenia - mówi Tomasz Szafarczyk.