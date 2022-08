Bakalland: W 2023 roku czeka nas energetyczne tsunami

08-08-2022

- Patrzymy na biznes z punktu widzenia globalnego rynku - chcemy być gotowi na bycie konkurencyjnym nie tylko lokalnie ale również globalnie. Taka zmiana punktu odniesienia uczy pokory i pokazuje jak wiele pracy przed nami - mówi Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu Bakallandu.

Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu Bakallandu/fot. materiały prasowe

Ile zakładów ma spółka. Jak oceniają Państwo ich stopień innowacyjności? Czy w fabrykach Bakallandu są obecnie nowe potrzeby inwestycyjne w zakresie poprawy poziomu automatyzacji, robotyzacji?

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: w Janowie Podlaskim (bakalie, batony, galanteria śniadaniowa) oraz Włocławku (desery, ciasta, dodatki do dań). Zakłady pracują w oparciu o zasadę najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów takich jak komponenty, media, maszyny, ludzie, narzędzia, procesy, opomiarowanie i system raportowania. W ramach takiego zrozumienia zasobów, nasz poziom innowacyjności jest różny – są miejsca, gdzie jesteśmy blisko najlepszych, globalnie dostępnych praktyk biznesowych a są i takie, które transformujemy.

Automatyzacja i robotyzacja (nie tylko produkcji) jest jednym z kluczowych elementów strategii operacyjnej firmy.

Krok po kroku zwiększamy poziom automatyzacji i robotyzacji tak produkcji jak i całości procesów operacyjnych (zakupy, planowanie, zaopatrzenie, produkcja, logistyka, obsługa klienta).

Symultanicznie prowadzimy kilkadziesiąt projektów w tym zakresie – mają różną fazę – od realizacji, poprzez czekające na uzyskanie środków a kończąc na idei – do policzenia/rozważenia.

Czy to kwestia wąskich gardeł, które pojawiły się w procesie czy np. zmian technologicznych, wymogów konkurencji?

Na biznes patrzymy z punktu widzenia globalnego rynku - chcemy być gotowi na bycie konkurencyjnym nie tylko lokalnie (Polska, Europa) ale również globalnie gdyż jednym z elementów strategii spółki jest rozwój kanału eksportowego. Taka zmiana punktu odniesienia uczy pokory i pokazuje jak wiele pracy przed nami.

Największą zmianą lokalną jest skokowy wzrost kosztów pracy. Szybko zapominamy, że jeszcze w 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1.750 złotych (wzrosło o 72% w okresie zaledwie 5 lat). Zakładamy, że ten trend się nie zmieni.

Druga zmiana to koszty mediów. Obecne wyceny kontraktów na 2023 rok (w stosunku do roku 2019) są na poziomie 6 krotnie wyższym. Przyzwyczailiśmy się do sytuacji, w której nośniki energii w wielu przedsiębiorstwach były nieistotnym a dodatkowo stabilnym elementem struktury kosztów. Ten czas bezpowrotnie minął. Jest drogo i niestabilnie. W 2023 roku czeka nas energetyczne tsunami.

Trzecie wyzwanie lokalne dotyczy dostępności i kosztów usług logistycznych. Ograniczona dostępność środków transportu oraz kierowców spotyka się z wysokimi cenami paliw. W tym obszarze upatrujemy pewnej szansy na optymalizację współpracy z sieciami handlowymi oraz normalizację rynku.