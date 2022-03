Bakalland wypuścił linię batonów, z których zysk wspomoże Ukraińców

Bakalland, lider na rynku bakalii w Polsce, wypuszcza specjalną linię słodkich przekąsek, z której cały zysk zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

Autor: opr. RW

Data: 23-03-2022, 10:22

Bakalland wypuścił linię batonów, z których zysk wspomoże Ukraińców /fot. mat.pras

Batony w opakowaniach nawiązujących do ukraińskich barw narodowych trafiają do sprzedaży od poniedziałku 21 marca i będą dostępne w większości najpopularniejszych sieci handlowych i sklepów spożywczych w całej Polsce.

Batony dla Ukrainy

Specjalny produkt dla Ukrainy został stworzony na bazie popularnego batonu żurawinowopomarańczowego. Batony są dostępne w tej samej cenie, co ich standardowe odpowiedniki – poniżej 2 złotych za sztukę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Z myślą o Ukrainie przygotowaliśmy specjalną partię batonów, które pozwolą nam wesprzeć naszych sąsiadów, a konkretnie uchodźców którzy przyjechali do Polski – mówi Marian Owerko, Prezes Zarządu. – Żółto-niebieskie opakowania wyróżnią produkt na sklepowych półkach, ułatwiając włączenie się w pomoc wszystkim chętnym. Każdy może teraz dorzucić swoją cegiełkę do pomocy podczas codziennych zakupów, do czego gorąco zachęcamy.

Zysk na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Cały zysk ze sprzedaży produktu przeznaczony zostanie na pomoc uchodźcom, za pośrednictwem organizacji HELP FOR UKRAINE stworzonej przez Pracodawców RP, Polską Radę Biznesu oraz Corporate Connections.

To nie pierwsze działania podjęte przez Bakalland na rzecz Ukrainy. Już wcześniej firma jak i osoby z Zarządu Firmy przekazały darmową pomoc dla Ukrainy i dla uchodźców z Ukrainy o wartości ok. 1 miliona złotych w postaci produktów spożywczych oraz materiałów na wyposażenie ośrodków dla uchodźców z Ukrainy.