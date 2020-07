Bananowy odpowiednik Covid-19 niszczy plantacje na całym świecie

Redakcja BBC poświęciła tajemniczej chorobie bananów reportaż w dziale Follow the Food. Relacjonuje w sugestywny sposób: „Zabójcza choroba pojawia się znikąd. Rozprzestrzenia się, zanim jeszcze pojawią się objawy. Gdy się ukaże, jest już za późno, by ją powstrzymać – nie ma na nią lekarstwa. Życie już nigdy nie będzie takie samo. Brzmi znajomo?”.

Mowa tu nie o koronawirusie, lecz o Tropical Race 4 (TR4) – chorobie, która dotyka bananów, znanej również jako Panama Disease („choroba panamska”). Jest to grzyb, który szaleje na farmach bananowców przez ostatnie 30 lat. Ale w ciągu ostatniej dekady epidemia nagle przyspieszyła – rozprzestrzenia się z Azji do Australii, Bliskiego Wschodu, Afryki i ostatnio Ameryki Łacińskiej, skąd pochodzi większość bananów wysyłanych do supermarketów na globalnej północy. Obecnie znajduje się ona w ponad 20 krajach.

Czy czeka nas „pandemia bananów” i niedobór ulubionych owoców na świecie? Naukowcy na całym świecie ścigają się z destrukcyjnym grzybem i upływającym czasem, starając się znaleźć rozwiązanie, np. stworzyć genetycznie modyfikowane (GM) banany i szczepionkę.