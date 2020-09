Barbara Groele, KUPS: wysoka jakość i walory zdrowotne obronią się w starciu z ceną (wywiad)

RAPORT: Sprawdzone sposoby na spotkanie z konsumentem

- Pandemia koronawirusa ukazała wzrost spożycia owoców i warzyw. Czy ten sam trend jest zauważalny w segmencie przetworów?

Owoce i warzywa wspierają nasz układ immunologiczny, przy stosunkowo niskiej kaloryczności, mają wysoką gęstość odżywczą oraz są bogate w witaminy i składniki mineralne. Całe to „bogactwo” jest przenoszone do przetworów, takich jak soki, musy czy smoothie. To szczególnie istotne w czasach, kiedy jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia swojej mobilności, a co za tym idzie często ograniczamy także ruch fizyczny.

Dodatkowo przetwory pasteryzowane z dłuższą datą przydatności do spożycia cieszyły się zainteresowaniem w czasach lockdownu, ponieważ można było zrobić ich zapasy bez ryzyka, że produkty szybko się popsują. Dodatkowo zauważyliśmy, że większym zainteresowaniem konsumentów cieszą się opakowania rodzinne, a straciły te impulsowe.

- Jak wygląda spożycie soków, nektarów i napojów owocowych za 2020 r.?

W okresie styczeń-lipiec 2020 wg Nielsena odnotowano kilkuprocentowy (około 6%) spadek spożycia soków, nektarów i napojów owocowych, porównywalnie wielkościowo i wartościowo. Moim zdaniem przyczyn należy doszukiwać się właśnie w zmniejszonej liczbie spotkań, wyjazdów, zamknięciu a później zwolnieniu tempa rozwoju segmentu HoReCa, w edukacji domowej i pracy zdalnej. Na pewno widzimy duży spadek w sprzedaży soków, nektarów i napojów w opakowaniach typu „on the go”.

Według moim szacunków, bronią się soki – jako produkty odżywcze i prozdrowotne.

- Spożycie soków w Polsce nadal wygląda optymistycznie w porównaniu z innymi krajami Europy?

Można zakładać, że nadal tak jest, ale nie dysponujemy na ten moment najnowszymi danymi. Moim zdaniem, kategorię tę w Polsce „ciągną” soki NFC. W ostatnich latach mieliśmy wzrost spożycia soków tłoczonych, w opakowaniach bag-in-box, z lokalnych owoców, głównie jabłek i różnych mieszanek z innymi owocami czy warzywami. Teraz soki NFC są coraz częściej spotykane i kupowane także w mniejszych opakowaniach. Kategoria stale się rozwija.