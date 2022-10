Baziółka: Od stycznia czeka nas wzrost kosztów energii o 300-400 procent

Jako producent ziół organicznych, czyli tych z najwyższej półki pod względem zdrowia, też nie mamy taryfy ulgowej i będziemy próbować przetrwać zimę wdrażając bardzo restrykcyjne oszczędności w zużyciu prądu i ciepła - mówi nam Wojciech Kozłowski, dyrektor generalny Swedeponic Polska, właściciela marki Baziółka.

Wojciech Kozłowski, dyrektor generalny Swedeponic Polska mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym, że od 1 stycznia 2023 roku jego firmę czeka wzrost kosztów energii o 300-400%.

- Nie ma tu złotego środka, którym można by ten wzrost zneutralizować. Większość producentów szklarniowych będzie zamykać lub ograniczać produkcję pomimo, że rynek potrzebuje tych produktów właśnie głównie jesienią i zimą - dodaje.

Baziółka zapowiada oszczędności w związku z cenami energii

Kozłowski przyznaje, że Baziółka jako producent ziół organicznych też nie ma taryfy ulgowej.

- Będziemy próbować przetrwać zimę wdrażając bardzo restrykcyjne oszczędności w zużyciu prądu i ciepła. Można by uratować wiele produkcji i producentów, gdyby było większe zrozumienie sytuacji wśród naszych klientów, którzy w większości nie godzą się na podwyżki cen, a chcieliby mieć produkty, które naturalnie w tym okresie nie rosną w naszej strefie klimatycznej a wymagają dużo ciepła i światła - dodaje.

Baziółka pomagają Ukrainie i Ukraińcom

Nasz rozmówca przyznaje, że firma stara się pomagać Ukrainie w miarę możliwości.

- Kupujemy środki medyczne, przyjęliśmy uchodźców w zasadzie robimy to co prawie wszyscy Polacy zrobili w tej sytuacji. Co do braku rąk do pracy, inflacji, wzrostu kosztów, to zmagają się z tym wszyscy producenci, a to wymusza działania ograniczające wydatki i kontrolę wydajności oraz oszczędności - mówi.

Niestety, Ukraińcy nie staną się nowymi klientami firmy, ponieważ nie mają w zwyczajach kulinarnych używania ziół, oprócz takich jak pietruszka i koperek - przyznaje prezes Swedeponic Polska.

