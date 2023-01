Podwyższenie stawek pomocy finansowej udzielanej do porcji owoców i warzyw oraz do porcji mleka i produktów mlecznych przeznaczonych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Będą wyższe stawki za mleko i owoce dla szkół? Jest projekt. fot. shutterstock

Będą wyższe stawki za mleko, owoce i warzywa dla szkół?

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023. Autorem projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Przesłanką do zmiany rozporządzenia z dnia 30 maja 2022 r. w tej sprawie "jest potrzeba skorygowania stawek pomocy finansowej udzielanej do porcji owoców i warzyw oraz do porcji mleka i produktów mlecznych, tak aby korespondowały z bieżącymi cenami stosowanymi w handlu detalicznym, Nowe, wyższe stawki pomocy (...) uwzględniają zmiany w kosztach nabycia i dostarczenia do szkół podstawowych produktów znajdujących się w koszyku dostaw, które miały miejsce od maja 2022 r., tj. od momentu publikacji zmienianego rozporządzenia Rady Ministrów" - czytamy.

Wyższe stawki za produkty spożywcze dla szkół?

W rezultacie stawki pomocy finansowej netto z tytułu dostaw produktów do szkół, które będą realizowane w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 ulegają następującym zmianom: - z poziomu 1,01 zł do 1,15 zł w komponencie owocowo-warzywnym, z poziomu 1,14 zł do 1,40 zł w komponencie mlecznym.

Zaznaczono, że przy kalkulacji nowych stawek pomocy na porcję wykorzystano dodatkowe środki z budżetu UE przyznane Polsce na program dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Od roku szkolnego 2022/2023 w kalkulacji stawek pomocy jest wykorzystywana metodologia opracowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Uwzględnia ona inne, istotne dla poziomu unijnej dopłaty kryteria poza ceną produktów, takie jak koszty transportu, koszty konfekcjonowania, koszty pozostałe i marże.

Jakie stawki za mleko, owoce i warzywa dla szkół w 2023?

Według tej metodologii, koszt dostaw produktów do szkół w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 w komponencie mlecznym przy proponowanej nowej stawce - to 58,45 mln zł, a w komponencie mlecznym - to 55,62 mln zł. Zatem łączny koszt dostaw mleka oraz owoców i warzyw w programie dla szkół (finansowany zarówno z budżetu Unii Europejskiej jak i budżetu krajowego) wyniesie w II semestrze br. 114,07 mln zł i jest porównywalny ze środkami zagwarantowanymi na ten cel w I semestrze 2022/2023.

Nadrzędnym celem programu jest promowanie zdrowej diety i właściwych nawyków żywieniowych wśród polskich dzieci w szkołach. Efektywność realizacji tego Programu przez Polskę została potwierdzona przez Komisję Europejską w trakcie konferencji "An EU school scheme fit for the future" zorganizowanej w dniu 24 listopada 2022 r. w Brukseli.

