Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Autorem projektu jest ministerstwo rolnictwa.

"Wojna na Ukrainie w istotny sposób oddziałuje na produkcję, sprzedaż, ceny, a także na przechowywanie owoców i warzyw. Liczne przerwy w dostawach prądu w tym kraju miały swoje konsekwencje na rynku mrożonek. Mrożone maliny sprzedawano po niskich cenach do Polski, co załamało krajowy rynek tych przetworów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.