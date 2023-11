ARiMR podsumowała trzy nabory, które zakończyły się 30 października. Chodzi o wsparcie dla sadowników i plantatorów truskawek, dla producentów kalafiorów lub brokułów, oraz dopłaty do skupu mokrej kukurydzy. Agencja zaznaczyła, że jest to wstępne podsumowanie, ponieważ nie wszystkie dokumenty złożone w terminie zostały już zarejestrowane. Pełne dane będą znane w ciągu miesiąca od zakończenia przyjmowania wniosków.

Ze wstępnych danych wynika, że sadownicy i plantatorzy truskawek oraz krzewów owocowych, którzy w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu ponieśli straty na co najmniej 30 proc. i poniżej 70 proc. powierzchni upraw złożyli prawie 6,7 tys. wniosków o pomoc, w tym ok. 5,7 tys. w formule pomocy publicznej, a blisko 1 tys. jako pomoc de minimis w rolnictwie - czytamy we wtorkowym komunikacie Agencji.