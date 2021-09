Bezmięsny: Nie widzimy sufitu rynku zamienników mięsa

Autor: Magdalena Brzózka; www.portalspozywczy.pl

Data: 13-09-2021, 14:48

Rafał Czech, jeden z dwóch założycieli BezMięsnego, twierdzi, że na rynku roślinnych zamienników jest nadal sporo miejsca dla nowych produktów i graczy/ fot. materiały prasowe

W 2021 roku BezMięsny, marka oferująca roślinne alternatywy dla mięs i wędlin, świętuje swoje piąte urodziny.

Twórcy marki Bezmięsny przyznają, że przez pierwsze trzy lata wyjaśniali jak to jest możliwe, że można produkować i jeść mięso bez mięsa.

Dzisiaj założyciele marki skupiają się przede wszystkim na rozwoju portfolio i sprzedaży eksportowej.

BezMięsny powstał w 2016 roku jako dwuosobowy startup i pierwszy „wegański rzeźnik” w Polsce. Po pięciu latach rozwoju, szeroka gama różnorodnych produktów dostępna jest w ponad 400 sklepach w całej Polsce, a firma zatrudnia 25 osób i wchodzi na rynki europejskie.

– Od początku działalności sprzedaliśmy ponad 38 ton szynki czosnkowej i 40 ton boczku. Dodając 16 pozostałych produktów, które mamy w ofercie, wychodzi 370 ton roślinnego mięsa – mówi Rafał Czech, jeden z dwóch założycieli BezMięsnego.

Minione pięć lat to dla twórców Bezmięsnego jedna wielka przygoda, czas wielu wyrzeczeń.

- Zaczęliśmy naszą przygodę w 2016 r. z 3 produktami, dzisiaj jest ich kilkanaście. Nasze produkty i ich wygląd to efekt permanentnej rozmowy z naszymi klientami i informacji zwrotnych od nich. Najbardziej istotny wzrost sprzedaży zanotowaliśmy na przełomie lat 2019/2020 – wtedy wystartowaliśmy z innej bazy niż pierwotnie, od tego momentu mogliśmy myśleć o naszej spółce w skali makro. Zwiększyliśmy zespół, specjalistów, dział prawny, logistykę. A my, jako twórcy firmy, mogliśmy poświęcić czas na działania strategiczne. Jedno jest pewno na tym rynku roślinnych zamienników jest nadal sporo miejsca. Naszym zdaniem każdy nowe gracz na tym rynku działa pozytywnie na korzyść całej branży - mówił podczas konferencji ProVeg Rafał Czech.

Bezmięsny - kierunek eksport i rozwój portfolio

- Na przełomie 2020/2021 r. nasze działania skupiały się głównie na budowaniu strategii eksportowej. W Polsce Bezmięsny funkcjonuje pod hasłem „Odważ się być bez” a zagranicę ruszyliśmy z motto:„you’ve got a lot of reasons to be meatless”. Z brandem Plenty Reasons ruszyliśmy zagranicę. Nasze produkty są dziś dostępne w Wielkiej Brytanii, Czechach, Na Węgrzech. Prowadzimy rozmawiamy niemal we wszystkich krajach UE - wyliczał Czech.

I dodaje, że firma obecnie pracuje nad poszerzeniem oferty. - Będziemy stopniowo prezentować nowe pozycje z różnych kategorii cenowych i produktowych. Najświeższe nowości to kabanosy serowe, kaszanka bezmięsna, bezmięsne soczyste salami. Myślę, że podwoimy portfolio w ciągu najbliższego roku. Sieci handlowe są zainteresowane naszymi produktami. A ja jeszcze nie widzę sufitu jeśli chodzi o możliwości tworzenia nowych produktów z kategorii roślinnych alternatyw - dodał twórca marki Bezmięsny.

Niestety jesteśmy w takim momencie, że trudno jest stworzyć produkty dobre jakościowo z prostą etykietą i jednocześnie dostępne cenowo. - Pandemia wpłynęła na wzrost kategorii, jednak zaburzone łańcuchy dostaw, różnice kursów walutowych spowodowały, że ceny dobrych surowców mocno wzrosły. Zależy nam bardzo, żeby nasze produkty były dostępne cenowo - zapewniał Rafał Czech.

Bezmięsny - początki firmy

Firma BezMięsny powstała w 2016 roku jako start-up proponujący w 100% roślinne alternatywy dla mięsa. Rozpoczęcie produkcji umożliwiła założona przez Rafała Czecha i Igora Sadurskiego zbiórka crowdfundingowa, którą w czasach bardzo ograniczonej dostępności wegańskich produktów zastępujących mięso wsparło 1577 osób.

- W 2016 r. wraz z bratem chcieliśmy w 100 proc. zrezygnować z jedzenia mięsa. Jednak ówczesny rynek oferował bardzo skromną ofertę jeśli chodzi o zamienniki mięsa. Dominowały tacy giganci jak Polsoja i długo i długo nic. Kiedy na rynku pojawiliśmy się my z naszą bezmięsną ofertą - to było wydarzenie i jedno wielkie zdziwienie. Pojawiały się pytania jak może być mięso bez mięsa a skoro robimy mięso bez mięsa to pewnie nie jesteśmy "prawdziwymi Polakami". Zaczęliśmy przygodę od crowdfundingu z budżetem 3000 zł. To, co mogliśmy i chcieliśmy wtedy zrobić - to sprawdzić czy nasz pomysł ma sens. Po 24 godzinach okazało się, że tak. I zrozumieliśmy, że to nie jest zabawa, zebraliśmy pierwszych 100 zamówień, mimo że nikt nie wiedział kim jesteśmy a my nie mieliśmy gotowych produktów. Podczas crowdfundingu zgromadziliśmy 160 tys. zł. To był budżet, który pozwalał nam wtedy produkować pierwsze partie, mieliśmy kapitał, żeby rozwijać markę - wspominał Rafał Czech.