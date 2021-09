Biedronka pozywa lidera AgroUnii

Biedronka wystosowała pozew przeciwko liderowi AgroUnii. Sieć domaga się od Michała Kołodziejczaka zapłaty 20 tysięcy złotych na cel społeczny.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 23-09-2021, 17:22

Biedronka pozywa lidera AgroUnii, Michała Kołodziejczaka. fot. PTWP/Facebook

Biedronka pozwała lidera AgroUnii. Sieć domaga się od lidera organizacji Michała Kołodziejczaka zapłaty 20 tys. zł w ramach powództwa cywilnego.

O sprawie poinformował sam Kołodziejczak w mediach społecznościowych. Jak przekonuje, pozew ma na celu zastraszenie i uciszenie AgroUnii.

AgroUnia: Nie damy się zastraszyć Biedronce

- Mam przesłanie do Jeronimo Martins. Jesteście gośćmi na naszej ziemi, to wy musicie przestrzegać tego, co tutaj się dzieje, tego, co my robimy. Przestrzegajcie zasad gospodarza. Bardzo niedobrze się dzieje, kiedy gość staje się nieproszony - zaznaczył Kołodziejczak.

Biuro prasowe Biedronki potwierdziło, że wystosowało pozew przeciwko Michałowi Kołodziejczakowi z powodu naruszenia chronionych prawem dóbr osobistych spółki.

- Czekając na rozstrzygnięcie tej sprawy przez niezawisły sąd powstrzymamy się od dalszych komentarzy. Pragniemy jednak podkreślić, że kwota zadośćuczynienia za zaistniałe naruszenia, tj. 20 tys. zł, ma być przekazana na rzecz Fundacji Pasja - przekazało Business Insider Polska biuro prasowe sieci Biedronka.

Biedronka na celowniku AgroUnii

AgroUnia zachęca sympatyków do wpłat za pomocą serwisu Patronite.

AgroUnia od lat zarzuca sieci Biedronka, że oferuje warzywa i owoce błędnie oznaczone krajem pochodzenia, źle przechowuje produkty, a także oferuje produkty "złej jakości". Aktywiści organizacji próbowali także m.in. zablokować budowę jednego ze sklepów sieci w Warszawie, a w 2020 r. złożyli wniosek do UOKiK o...podział Biedronki. AgroUnia składa do UOKiK wniosek o podział Biedronki

AgroUnia walczy o Sejm

W sierpniu AgroUnia złożyła wniosek o rejestrację jako partii politycznej. - Reprezentujemy dużo szerszą część społeczeństwa niż tylko rolników; czujemy się spadkobiercami ruchów ludowych i solidarnościowych - mówi Michał Kołodziejczak, lider organizacji.

Poparcie dla postulatów AgroUnii rośnie. Na początku września według sondażu Instytutu Badań Publicznych AgroUnia mogła już liczyć na poparcie 5,1 proc. Polaków. To prawie dwa razy więcej niż PSL, który zagłosowałoby 2,4 uprawnionych. AgroUnia w Sejmie? Partia z rekordowym poparciem