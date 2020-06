Bio Planet: 16,7 mln zł sprzedaży za maj 2020 r.

W maju spółka wprowadziła około 250 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Firma dodała do oferty m. in. kosmetyki przeciwsłoneczne pod marką Biosolis oraz 9 nowości pod markami własnymi Bio Planet między innymi nowe większe gramatury produktów z serii BIO PLANET - mąki.