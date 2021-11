Bio Planet chce potroić moce przerobowe

Bio Planet planuje zbudować nowe zakłady konfekcjonowania żywności i potroić moce przerobowe do 2024 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Zarząd oczekuje, że wpływy z ogłoszonej emisji akcji wyniosą ok. 6,5 mln zł.

Autor: PAP

Data: 02-11-2021, 15:34

Bio Planet chce potroić moce przerobowe deklaruje zarząd firmy /fot. PTWP

28 października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Bio Planet w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 902.000 akcji. Oferta dotyczyć ma sprzedaży nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia oraz subskrypcji do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D. Spółka oczekuje, że wartość wpływów z ogłoszonej emisji akcji wyniesie ok. 6,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania.

Nowy zakład za 33,3 mln zł

"Inwestycja oraz związana z nią automatyzacja konfekcjonowania paczkowanego asortymentu pozwoli spółce na obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania, wzrost jakości paczkowania oraz rezygnację z wynajmu nieruchomości, w której zlokalizowane są obecne zakłady konfekcjonowania" - podano w komunikacie prasowym.



Łączną wartość inwestycji w zakłady konfekcjonowania spółka szacuje na 33,3 mln zł.



- Docelowo pozwoli to nam na potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych do roku 2024 w odniesieniu do stanu obecnego. Dokładnie chodzi nam o osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie przy pracy w systemie dwuzmianowym. Aktualnie ten wolumen wynosi 6 mln paczek - poinformował w komunikacie prezes Sylwester Strużyna.

Możliwa dalsza rozbudowa

- Jednocześnie, zgodnie z projektem budowlanym i potrzebami naszej spółki, zakłady będą mogły być w przyszłości rozbudowywane bez konieczności zakupu kolejnych gruntów. Poza wpływami z emisji zamierzamy sfinansować inwestycję ze środków własnych oraz długoterminowego kredytu bankowego – dodał.



Bio Planet działa na rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Spółka informowała, że chce w drugim półroczu przenieść notowania z rynku NewConnect na główny parkiet GPW.