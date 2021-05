Bio Planet chce przejść na GPW

Spółka Bio Planet, działająca na rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej, chce przenieść notowania z rynku NewConnect na główny parkiet.

Autor: PAP

Data: 26-05-2021, 19:22

Bio Planet chce przenieść notowania z rynku NewConnect na główny parkiet. fot. PTWP

Zarząd planuje debiut w drugiej połowie 2021 r. i emisję 200 tys. akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w komunikacie.

Bio Planet - przejście na GPW i co dalej?

Bio Planet chce pozyskane z emisji środki przeznaczyć na dofinansowanie i realizację zamierzeń inwestycyjnych.

"Debiut na rynku głównym GPW od zawsze był naszym priorytetem i celem, do którego systematycznie zmierzaliśmy. (...) ekologiczna część branży spożywczej od lat odnotowuje duże dynamiki wzrostów, a mimo to ma przed sobą jeszcze olbrzymi potencjał. Na dalsze wzrosty w naszej branży będą miały wpływ zmiany jakie się dokonują w społeczeństwie oraz polityka Unii Europejskiej w kontekście wsparcia rolnictwa i produkcji żywności ekologicznej w najbliższych latach" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Sylwester Strużyna.



W pierwszym kwartale 2021 r. Bio Planet odnotował niemal 59 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 6 proc. Zysk netto wzrósł 30 proc. rdr i wyniósł 3 mln zł.



Spółka w ostatnich kwartałach uruchomiła pierwszą część rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego. Jego pełne uruchomienie przewidywane jest w drugim kwartale 2021 r.