Bio Planet inwestuje w magazyny i logistykę. Planuje ekspansję

Bio Planet, spółka z rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej, poprawił wyniki finansowe w I kw. 2021. Plany? Ekspansja i inwestycje w centrum logistyczno-magazynowe.

18-05-2021

Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet widzi duży potencjał dla rozwoju spółki na rynkach zagranicznych/ fot. Żelazna Studio

Prezes Bio Planet przyznaje, że I kwartał 2021 r. był dla spółki czasem intensywnej pracy.

W I kwartale 2021 r. spółka wygenerowała 59 mln zł przychodu netto, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Zysk netto Bio Planet, w porównaniu z I kwartałem 2020, wzrósł o 30 proc.

– W pierwszym kwartale 2021 sfinalizowaliśmy kilka projektów i wystartowaliśmy z kolejnymi. Rozpoczęliśmy wewnętrzne prace koncepcyjne nad budową nowego zakładu przetwórczego, który chcielibyśmy zrealizować do końca 2023 roku. Jesteśmy przekonani, że to przełoży się na wyższą wydajność i umożliwi nie tylko magazynowanie produktów, ale również ich przetwarzanie. Pozwoli to również w dużej mierze zoptymalizować ponoszone przez nas koszty – mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Bio Planet inwestuje w centrum logistyczne i planuje ekspansję

Kluczową inwestycją, jaką spółka podjęła w minionym kwartale, było uruchomienie pierwszej część rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego. Pełne uruchomienie przewidywane jest w II kwartale 2021 r. Spółka uruchomiła również maszynę do paczkowania świeżych warzyw i owoców, co umożliwi Spółce zwiększenie ilości oferowanych świeżych warzyw i owoców.

– Skupiliśmy się również na wprowadzaniu do oferty licznych, nowych produktów zarówno w markach własnych jak i w markach dystrybuowanych. Wprowadziliśmy łącznie 350 nowych produktów, większość z nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Poszerzyliśmy również naszą ofertę o azjatyckie makarony pod marką Perfect Earth oraz włoskie pieczywo chrupkie marki La Buona Terra. Od niedawna oferujemy również produkty nabiałowe oraz nowości marki Biominki – przyznaje prezes.

W kolejnych miesiącach Bio Planet planuje kolejne inwestycje i ekspansję na nowe rynki.

– Widzimy duży potencjał w rynkach zagranicznych i analizujemy możliwość ekspansji. Pracujemy również nad poszerzeniem asortymentu. Jesteśmy przekonani, że inwestycje, zarówno te zrealizowane, jak i planowane pozwolą pomnożyć zyski już w kolejnych miesiącach – zapewnia Sylwester Strużyna.

