Bio Planet inwestuje w maszyny

Sprzedaż spółki Bio Planet w lutym 2021 r. osiągnęła 17,4 mln złotych, co stanowi 11% wzrostu w stosunku do lutego 2020 r., kiedy to wartość sprzedaży wyniosła 15,7 mln zł.

W lutym Bio Planet wprowadził około 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadzono do oferty m. in. włoskie pieczywo chrupkie marki La Buona Terra. Poszerzeniu uległa także oferta pod marką Bio Planet i Biominki.

W lutym Bio Planet uruchomił maszynę do paczkowania świeżych warzyw i owoców, której koszt

wynosił 0,3 mln zł.

W lutym spółka uruchomiła też dodatkową trasę do Świnoujścia, co ma zapewnić klientom częstsze dostawy i lepszą dostępność oferty Bio Planet.