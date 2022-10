Bio Planet rozpoczął proces konsolidacji rynku eko. Firma podpisała umowy ze spółką Smak Natury w zakresie przejęcia części działalności.

Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet; fot. PTWP

Decyzja o przejęciu części biznesu Smak Natury jest elementem naszej strategii dążącej do konsolidacji rynku eko w Polsce. Nie kupujemy detalicznego biznesu, przejmujemy natomiast prowadzoną do tej pory przez Smak Natury działalność dystrybucyjną, która była wobec nas konkurencyjna. Już w przyszłam roku, z tytułu zawartych umów spodziewamy się wzrostu przychodów, o co najmniej 18 mln zł. Spółka pozyska ponad 30 nowych dostawców oraz około 300 nowych odbiorców i zwiększy swoją ofertę towarową o około 1.000 produktów” Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet

Bio Planet przejmuje Smak Natury

Dzięki zawartym umowom od 2023 roku działalność w zakresie importu towarów oraz dystrybucji hurtowej towarów realizowana dotychczas przez Smak Natury będzie realizowana przez Bio Planet. Spółka przejmie również kompleksową obsługę dropshippingową sklepu pyszneeko.pl.

Przejęcie obsługi dropshippingowej dla e-sklepu pyszneeko.pl jest dla nas strategicznie ważnym elementem zawartych umów. Dzięki kompleksowej współpracy ze sklepem pyszneeko.pl nauczymy się pakowania w krótkim czasie dużej ilości paczek na potrzeby klientów indywidualnych – oraz obsługi bezpośrednio z naszego magazynu nowych firm kurierskich pracujących na rzecz Smaku Natury. To obecnie ok. 200 zamówień dziennie. Liczymy na to, że podobne usługi zaczniemy świadczyć w niedalekiej przyszłości także innym sklepom internetowym – mówi Prezes Bio Planet.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Bio Planet. Jak podkreśla Sylwester Strużyna przejęcie Smaku Natury jest dopiero pierwszym etapem konsolidacji rynku.

- Obecnie rynek jest wymagający, szczególnie z perspektywy mniejszych podmiotów, które mogą tym chętniej poszukiwać inwestorów. Dla branżowych liderów, takich jak Bio Planet, to okazja do konsolidacji za rozsądne pieniądze kluczowych segmentów rynku eko - podkreśla Strużyna.

