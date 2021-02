Bio Planet: sprzedaż w 2020 r. wzrosła o 1/3

Sprzedaż spółki Bio Planet w IV kwartale 2020 r. wyniosła 54,7 mln zł, co stanowi wzrost o 32% w stosunku do sprzedaży za IV kwartał 2019 r. (41,4 mln zł). Sprzedaż w całym 2020 r. wyniosła 204,6 mln zł, co stanowi 34% wzrostu w stosunku do sprzedaży w całym 2019 r. (153,1 mln zł).