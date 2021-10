Bio Planet: wegańskie zamienniki mięsa coraz popularniejsze

Jeszcze kilka lat temu pod określeniem bio żywności większość osób rozumiała tylko warzywa i owoce, ewentualnie ich przetwory. Dziś półki sklepowe pełne są wielu rodzajów zdrowych i co istotne nieszkodliwych dla środowiska produktów. Coraz więcej konsumentów decyduje się również na produkty będące alternatywą dla mięsa.

06-10-2021

Rosną wegańskie zamienniki mięsa; fot. unsplash.com

Rynek zamienników mięsa

Jak podkreśla Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet, coraz popularniejsze wśród konsumentów są zamienniki mięsa. Nic w tym dziwnego. Jak wynika z raportu GUS dotyczącego rolnictwa, w 2019 roku Polacy spożywali o 2,24% mięsa mniej niż w latach poprzednich. Według zebranych danych statystyczny Polak w roku 2019 zjadł około 61 kg mięsa, rok wcześniej było to 62,4 kg mięsa.

- Wszelkiego rodzaju zamienniki mięsa stanowią istotny udział w rynku. Sprzedaż wegańskich zamienników mięsa rośnie znacznie szybciej niż pozostałych segmentów. Szczególną popularnością cieszą się takie produkty jak tofu, tempeh, wszelkiego rodzaju kiełbaski wegańskie i warzywne burgery – mówi prezes Bio Planet.

Alternatywy dla mięsa

Rosnąca sprzedaż produktów będących alternatywą dla mięsa pokazuje, że nasze społeczeństwo coraz częściej wybiera alternatywę w postaci rezygnacji z produktów pochodzenia zwierzęcego. Warto też odnotować, że są osoby, które z różnych przyczyn nie chcą, lub ze względów zdrowotnych nie mogą w 100% zrezygnować z mięsa, lecz starają się je ograniczać (tzw. flexi wegetarianie).

Największą barierą w zakupie produktów bezmięsnych nadal dla wielu osób jest niestety dość wysoka cena. Jak podkreśla Sylwester Strużyna, składa się na nią kilka elementów. W przypadku produktów ekologicznych w sferze kosztowej dochodzi rezygnacja ze sztucznych środków ochrony roślin (pestycydów), rzutująca na niższe plony i wydajność produkcji. Uprawa roślin pochłania jednak mniej środków niż hodowla zwierząt, dlatego w przyszłości, wraz z popularyzacją diety roślinnej i stopniowym zwiększaniu produkcji, z pewnością okaże się, iż roślinne alternatywy mięsa będą wyraźnie tańsze niż tradycyjne produkty mięsne.

- Przed polskimi konsumentami jeszcze wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o żywność ekologiczną, jednak trendy są optymistyczne. Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej wyceniana jest na 1,36 mld zł, co stanowi 0,5% całego rynku spożywczego. Według prognoz do 2030 r. będzie to 1% - prognozuje Prezes Strużyna.