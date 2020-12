Bio Planet zanotował 32-proc. wzrost sprzedaży

Produkty ekologiczne, bio - szeroki wybór w portalu Giełda Rolna

W listopadzie spółka wprowadziła około 250 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Wprowadzono m. in.greckie produkty marki Kourellas. W minionym miesiącu spółka uruchomiła dodatkową dostawę na trasie Zielona Góra, co zapewni klientom częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.

