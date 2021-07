Bio Planet zmierza na GPW

Bio Planet S.A., dostawca żywności ekologicznej, złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu. To początek procesu związanego z przeniesieniem notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 26-07-2021, 12:35

Spółka Bio Planet S.A. złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu/ Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet/ fot. Żelazna Studio

Bio Planet - z NewConnect na GPW

- Konsekwentnie do zakomunikowanego rynkowi planu debiutu na rynku głównym GPW składamy do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu. O dalszych krokach związanych z tym procesem będziemy na bieżąco informować akcjonariuszy. Nadchodzi czas dynamicznego rozwoju i ekspansji biznesowej spółki. Branża eko w Polsce, tak jak i w innych krajach, jest w wieloletnim trendzie wzrostowym i przeżywa złoty okres, któremu sprzyjają zarówno zmieniające się nawyki konsumentów, jak i korzystne decyzje polityczne na szczeblu poszczególnych państw oraz UE. Chcemy ten czas jak najlepiej wykorzystać. Konsekwentnie zwiększamy nasze możliwości w zakresie magazynowania towarów, ich konfekcjonowania oraz dystrybucji. Analizując nasze wyniki, widzimy także wyraźny wzrost jeśli chodzi o eksport. Nie bez znaczenia jest także rozwój rynku e-commerce, który w pandemii urósł do naprawdę imponujących wartości. Wciąż będziemy rozwijać współpracę ze specjalistycznymi sklepami oferującymi żywność ekologiczną. To właśnie one stanowią mocny fundament naszej firmy - zapewnia Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Rynek żywności eko w Polsce - niszowy ale rośnie

Z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce Raport 2021” opracowanego przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ wynika, że rynek produktów ekologicznych w Polsce może być wart nawet 1,36 mld złotych, uwzględniając 10 % wzrost odnotowany w 2020 r.

Na koniec 2019 w Polsce działało 18.637 gospodarstw legitymujących się certyfikatem gospodarstwa ekologicznego. W czasie pandemii sprzedaż rosła w specjalistycznych sklepach – zarówno internetowych (około 200 sklepów) jak również w stacjonarnych (ok. 850 sklepów). Problemy dotknęły punkty działające na terenie galerii handlowych. Z kolei sklepy sprzedające w modelu internetowym odnotowywały nawet dwucyfrowe wolumeny wzrostu sprzedaży. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12%. Najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych oraz z kategorii zdrowie i uroda. Wiele badań stanowczo wskazuje na świetlaną przyszłość branży spożywczej, która sukcesywnie będzie przenosić się do internetu.

- Rynek produktów ekologicznych, mimo rokrocznych wzrostów, wciąż doskonale rokuje pod względem rozwoju. Obecnie wartościowo stanowi on zaledwie 0,5 % całego rynku spożywczego, tak więc biorąc pod uwagę tendencje w zmianie nawyków żywieniowych poszczególnych społeczeństw, jesteśmy jako branża dopiero na samym początku rozwoju i na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa – dodaje Sylwester Strużyna.

Bio Planet - wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży Bio Planet S.A. za I półrocze 2021 r. wyniosły 107,5 mln zł - co stanowi 2% wzrostu w stosunku do I półrocza 2020 r. – wówczas spółka sprzedała towary za 105,4 mln zł.

Pierwsze dwa kwartały 2021 roku to wzrost sprzedaży o 39% w stosunku do I półrocza 2019 r., kiedy wynik sprzedaży Bio Planet S.A. sięgnął 77,6 mln zł. W czerwcu Bio Planet S.A. wprowadziła także około 150 nowych produktów do swojej oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących ze spółką Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do sprzedaży m. in. wegańskie żelki bez dodatku cukrów pod marką Frutaki oraz dziewięć nowości pod marką Bio Planet.