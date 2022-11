Sylwester Strużyna, prezes zarządu firmy Bioplanet na FRSiH 2022 uczestniczył w panelu "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji".

Prezes BioPlanet SA opowiedział o najnowszych przejęciach firmy.

- Powstaliśmy w 2005 roku. W 2006 mieliśmy 1 mln zł obrotu, rok później 5 mln i cały czas przejmowaliśmy. W 2020 roku doszliśmy do 200 mln zł obrotu i w naszej historii nie było roku bez przejęcia - dodał.

Strużyna przyznał, że decyzja, aby rozpocząć konsolidację większych podmiotów wynikała przede wszystkim z dużych możliwości logistycznych i produkcyjnych.

Prezes BioPlanetu wskazał, że w efekcie wspomnianych transakcji firma spodziewa się 25-proc. wzrostu sprzedaży w 2023 roku.

- Chcemy to zrobić w ramach jednego dużego centrum dystrybucyjnego, które już posiadamy, a więc wykorzystać nasz potencjał. Transakcja z NaturaVeną już na początku grudnia pojawi się w przychodach, natomiast od stycznia będziemy mieli do dyspozycji pełną ofertę obu firm. Tym samym zwiększy nam się liczba produktów z 7 tys. do 8500 indeksów - dodał.