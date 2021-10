BioPlanet: prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF

Bio Planet otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 902.000 akcji spółki, w tym publiczną subskrypcją do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D oraz publiczną sprzedażą nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych Spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 29-10-2021, 11:44

Sylwester Strużyna: Przed Bio Planet otwiera się z roku na rok coraz więcej możliwości w związku z wzmacniającym się trendem ukierunkowanym na żywność ekologiczną. fot. PTWP

Spółka zapowiada, że będzie także ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku regulowanym. Publikacja prospektu planowana jest na 2 listopada 2021 roku.

Bio Planet - wzrost biznesu żywności ekologicznej

- Zatwierdzenie Prospektu to dla nas bardzo pozytywna wiadomość, która stanowczo przybliża nas do dołączenia do grona spółek notowanych na rynku głównym GPW. W ciągu najbliższych dni rozpocznie się Oferta Publiczna. Przed naszą Spółką, liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce, otwiera się z roku na rok coraz więcej możliwości w związku z wzmacniającym się trendem ukierunkowanym na żywność ekologiczną. Nasze ambicje zakładają systematyczny wzrost biznesu oraz jak najbardziej efektywne wykorzystanie sprzyjającego czasu na budowanie wartości spółki. Ze szczegółami naszego planu inwestorzy będą mogli zapoznać się czytając prospekt, który wkrótce zostanie opublikowany na stronie internetowej spółki oraz koordynatora oferty– mówi Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Działalność Bio Planet koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie Spółki znajduje się ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących zarówno produkty trwałe (m. in. orzechy, owoce suszone, mąki, kasze i ryże, produkty z roślin strączkowych, grzyby, herbaty i zioła, soki i napoje, oleje i oliwy, przekąski, superfoods i przetworzone produkty śniadaniowe) oraz produkty świeże (m . in. jaja i nabiał, owoce i warzywa, mięso i wędliny). Od 2007 roku produkty Spółki posiadają certyfikat AGRO BIO TEST (PL-EKO-07-07904), który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).