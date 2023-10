Bobo Frut przechodzi zmianę wizerunkową. Przez ponad 50 lat na rynku marka znacząco się rozwinęła i wzbogaciła swoje portfolio o nowe smaki i produkty.

Bobo Frut: Historia

W samym sercu Rzeszowa, w latach 50. XX wieku, powstał Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Alima". To właśnie tutaj, w 1968 roku, rozpoczęła się produkcja soków dla dzieci Bobo Frut o smaku jabłko-banan-marchewka. Alima stała się w ten sposób pierwszym w Polsce zakładem z oddziałem produkcji soków i przetworów przeznaczonych specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Od samego początku marka stawiała na jakość i naturalność swoich wyrobów, zdobywając uznanie najmłodszych i ich rodziców. W pierwszym roku produkcji do rodzin w całym kraju trafiło aż 100 tysięcy litrów soku.

Przez lata Bobo Frut stale się rozwijał, rozszerzając swoją ofertę o nowe smaki i produkty. W 1978 roku rodzice mieli już 41 rodzajów przetworów do wyboru. W tym czasie stały się one towarem deficytowym, ponieważ zapotrzebowanie znacząco przewyższało możliwości produkcyjne rzeszowskiej fabryki. Jednak nikogo to nie zniechęcało. Wręcz przeciwnie, trudności w dostępie do soków Bobo Frut sprawiały, że stały się one powszechnie pożądanym produktem w polskich domach.

Bobo Frut Smak dzieciństwa

Bobo Frut wciąż jest chętnie wybieraną marką dla niemowląt i małych dzieci. Receptury oparte są na naturalnych składnikach.

Wszystkie nektary Bobo Frut powstają na bazie przetartych polskich jabłek. Rodzice i Maluszki mogą wybierać spośród 7 smaków: Jabłko- marchew; Jabłko- banan-marchew; Jabłko-morela; Jabłko-truskawka; Jabłko-gruszka; Jabłko-banan-malina oraz Jabłko-mango-brzoskwinia. Bobo Frut to także owoce i warzywa w postaci musów w tubkach: dla maluszków po 6. miesiącu (Jabłko, morela, marchewka; Jabłko, banan, marchewka; Jabłko, marchewka, dynia oraz Jabłko, gruszka) i większe porcje dla dzieci po 1. roku (Jabłko, owoce leśne; Jabłko, brzoskwinia oraz Jabłko, morela).

Proces produkcji Bobo Frut opiera się na wieloletnim doświadczeniu. Aby zapewnić wysoką jakość, stosowana jest tradycyjna metoda pasteryzacji, przypominającą domowe wekowanie. Owoce i warzywa są starannie kontrolowane, a niektórzy dostawcy współpracują z marką od samego początku jej istnienia. Jabłka, z których powstają przekąski Bobo Frut pochodzą z regionu Nowego Sącza i Kazimierza Dolnego, a marchewki dostarczane są z okolic Hrubieszowa. Gruszki dojrzewają na słonecznych polach południowej Europy, w Hiszpanii i Włoszech, natomiast banany pochodzą z plantacji w Ameryce Środkowej.

Nektary Bobo Frut nie z koncentratu składają się z przecierów owocowych i warzywnych, z dodatkiem witaminy C i wody, co nadaje im gładką i płynną konsystencję. Nie zawierają dodatku cukru - swoją słodycz zawdzięczają naturalnie występującym cukrom pochodzącym z owoców i warzyw, które tworzą recepturę. Dzięki temu, dziecko, poznając nowe produkty Bobo Frut oswaja się ze smakiem różnych owoców i warzyw oraz ich naturalną słodyczą. Bobo Frut nie z koncentratu jest odpowiedni również jako przekąska między głównymi posiłkami, która dodatkowo nawodni maluszka.

Nowa twarz Bobo Frut

Przez ponad 50 lat istnienia marki Bobo Frut był stale udoskonalany. Na przestrzeni tego czasu powstało bogate portfolio produktów o różnorodnych smakach. Obecnie klienci mogą wybierać spośród musów i nektarów. W tym czasie zmieniały się także etykiety.

- Bobo Frut to marka kultowa, obecna na polskim rynku już od lat. Nowy design zdecydowanie odświeża wizerunek, budując atrakcyjność i wyróżnialność na półce, a jednocześnie jest spójny z korzeniami marki – mówi Anna Lipińska, Product Managerka Bobo Frut.

