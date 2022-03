Bojkot Majonezu Winiary zaszkodzi Nestle? "To sytuacja bez precedensu"

Presja na Nestle w sprawie pozostania w Rosji przybrała nieoczekiwany obrót. Internauci nawołują do unikania produktów należącej do koncernu marki Winiary. Czy ewentualny bojkot Majonezu Dekoracyjnego zaszkodzi firmie przed Wielkanocą?

Internauci nawołują do bojkotu Majonezu Dekoracyjnego Winiary. Czy to realne zagrożenie dla spółki? fot. za YouTube

O co chodzi w bojkocie Majonezu Winiary?

Tylko w piątek, 18 marca na Twitterze pojawiło się ponad 6 tysięcy wpisów pod hasłem "Winiary". W zdecydowanej większości są to nawoływania do bojkotu polskiej marki należącej do szwajcarskiego koncernu Nestle. Które marki należą do Nestle? Pełna lista

Choć większość tweetów o Winiarach i sztandarowym produkcie firmy, czyli Majonezie Dekoracyjnym nie nadaje się do zacytowania, internauci żartują też, że przed Wielkanocą słynną "bitwę majonezową" tym razem może wygrać Kielecki. Czy rzeczywiście?

Czy bojkot Winiary może zaszkodzić marce?

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przyznaje, że mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją.

- Zazwyczaj jest tak, że nawet jeśli bojkot danej marki czy produktu przerodzi się w coś poważniejszego to trwa tydzień, dwa, góra miesiąc, a potem wszyscy o tym zapominają. Kto pamięta dziś o bojkocie napoju Tiger czy piwa Ciechan? Natomiast sytuacja, w której znalazło się Nestle nie ma precedensu. Tuż obok nas toczy się wojna, a koncern wciąż pozostaje w kraju agresora - dodaje.

W ocenie eksperta trudno przewidzieć, jakie mogą być skutki wizerunkowe zaistniałej sytuacji dla Nestle i marki Winiary.

- Trudno przewidzieć, czy taka sytuacja odbije się długotrwale na Nestle. Być może realna groźba spadku obrotów i naciski m.in. ze strony ukraińskich władz ostatecznie zmuszą firmę do wycofania się z Rosji. Natomiast osobiście daleki jestem od potępiania kogokolwiek w obecnej sytuacji - dodaje.

Winiary ofiarą bojkotu Nestle?

Czym naraził się internautom producent Majonezu Dekoracyjnego? Wygląda na to, że spółka stała się przypadkową ofiarą kryzysu wizerunkowego całego koncernu Nestle.

Jak informowaliśmy w tekście Nestle pod presją władz Ukrainy. "Nie okazują zrozumienia" na spókę spadła fala krytyki po tym jak premier Ukrainy poinformował na Twitterze o rozmowie z dyrektorem generalnym koncernu Markiem Schneiderem. Politykowi nie udało się jednak przekonać przedstawiciela firmy do wycofania z rynku rosyjskiego.

- Rozmawiałem z dyrektorem generalnym Nestle o skutkach ubocznych pozostania na rynku rosyjskim. Niestety, nie okazuje zrozumienia. Płacenie podatków do budżetu państwa terrorystycznego oznacza zabijanie bezbronnych dzieci i matek. Mam nadzieję, że Nestle wkrótce zmieni zdanie - napisał ukraiński polityk.

Jeszcze ostrzej o Nestle wypowiedział się Dmytro Kułeba. Szef ukraińskiej dyplomacji we wpisie z 17 marca wskazał, że odmawiając zaprzestania działalności gospodarczej w Rosji, Nestle pozwala na kontynuację agresji Rosji w Europie.

- Długotrwałe szkody dla reputacji firmy są proporcjonalne do skali rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie (ogromne). Nie jest za późno, żeby zmienić zdanie, Nestle - napisał.

Od kiedy właścicielem marki Winiary jest Nestle?

Pierwsza fabryka przetworów spożywczych w podkaliskiej wsi Winiary (dziś dzielnica Kalisza) powstała w 1941 r. Stworzył ją Alfred Nowacki, Niemiec polskiego pochodzenia. Do końca wojny zakładem zarządzali Niemcy, a produkcja była ukierunkowana całkowicie na zaspokojenie potrzeb armii III Rzeszy.

Po zakończeniu II wojny światowej zakład znacjonalizowano. Poszerzono też asortyment m.in. o zupy w proszku, kostki rosołowe, budynie, kisiele, koncentraty. W 1974 r. w Kaliszu ruszyła produkcja słynnego do dziś Majonezu Dekoracyjnego.

W wolnorynkowej rzeczywistości lat 90 Winiary szczęśliwie uniknęły likwidacji i zostały sprywatyzowane. Spośród 11 potencjalnych inwestorów wybrano ofertę szwajcarskiego koncernu Nestle. W 1995 r. nowy właściciel nabył od Skarbu Państwa 45 proc. udziałów w spółce, a w ciągu kolejnych pięciu lat dokupił pozostałe udziały. Na początku 2001 r. Winiary S.A. stały się Oddziałem Nestlé Polska S.A. z zachowaniem znaku firmowego Winiary.

Dziś pod marką Winiary dostępnych jest ponad 230 produktów. Producent zapewnia, że ponad 75 proc. surowców używanych w kaliskiej fabryce pochodzi od polskich, lokalnych dostawców. Są to na przykład włoszczyzna z Warmii i Mazur, czosnek z okolic Kalisza i Poznania, cebula z ziemi kaliskiej, mąką ze zbóż z Kruszwicy, majeranek z Wielkopolski.