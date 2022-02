Bonduelle chce przekonywać do kuchni roślinnej

W myśl nowej globalnej strategii, misją marki Bonduelle jest inspirowanie ludzi do częstszego konsumowania produktów pochodzenia roślinnego - mówi nam Eliza Godzimirska, dyrektor marketingu Bonduelle Polska S.A.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 10-02-2022, 14:22

Eliza Godzimirska, dyrektor marketingu Bonduelle Polska S.A. opowiada o nowej strategii firmy. fot. mat. pras.

Bonduelle zachęca, by jeść roślinnie

W marcu 2021 Grupa Bonduelle ogłosiła globalną strategię marki B! na lata 2021-2025, w której misją marki Bonduelle jest inspirowanie ludzi do częstszego konsumowania produktów pochodzenia roślinnego, aby przyczynić się do lepszego zdrowia i samopoczucia ludzi, oraz dbania o naszą planetę.

Eliza Godzimirska, dyrektor marketingu Bonduelle Polska S.A. mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że w latach 2021-2025 marka Bonduelle chce oferować szeroki wachlarz produktów pochodzenia roślinnego, czyli wyjść dużo dalej poza dobrze znane warzywa apertyzowane.

- Chcemy wprowadzać smaczne, pożywne i sprawiające radość produkty na bazie warzyw, kasz, ryży, pełnych ziaren, orzechów oraz strączków. Naszą misją jest także promowanie zrównoważonego stylu żywienia, co w znacznej mierze przekłada się na zdrowie oraz dobre samopoczucie - dodała.

Bonduelle w zgodzie z wytycznymi WHO

Godzimirska wskazuje, że WHO określiło cechy charakterystyczne dla „zrównoważonej żywności” jako: jej mały wpływ na środowisko, wkład w bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe oraz zrównoważony rozwój dla przyszłych pokoleń.

- Ogólnie rzecz ujmując, zrównoważone odżywianie przyczynia się do ochrony i poszanowania różnorodności biologicznej i ekosystemów, jest kulturowo akceptowalne, ekonomicznie sprawiedliwe, łatwiej dostępne, przystępne cenowo, bezpieczne pod względem odżywczym, oraz wykorzystuje w sposób zrównoważony zasoby naturalne i ludzkie. Tak więc, marka Bonduelle będzie dbać o środowisko naturalne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że natura jest najcenniejszym dobrem. Nie możemy pozostać obojętni na sygnały ostrzegawcze jak zmiany klimatu czy utrata bioróżnorodności - wskazuje.

Co zawiera nowa strategia Bonduelle?

W ramach pięcioletniej strategii B! Pakt powstały 3 filary, które mają na celu prowadzenie biznesu w zrównoważony sposób:

Po pierwsze, planeta. Dyrektor marketingu Bonduelle Polska S.A. wskazuje, że firma ma zamiar wspierać zrównoważoną i zróżnicowaną agro-ekologię na całym świecie i nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań.

- Dlaczego? Ponieważ produkcja roślinna musi wzrosnąć, aby wyżywić rosnącą populację (wg ONZ do 2030 roku populacja globalna wzrośnie do 8.5 miliarda ludzi, a do 2050 aż do 9.7 miliarda vs 7.9 miliarda w 2022). Zasoby naturalne i grunty rolne będą jeszcze bardziej zagrożone: różnorodność biologiczna, wyczerpywanie się gleby, zmiany klimatu. Co więc będziemy robić konkretnie? Zmniejszymy o 20% emisje gazów cieplarnianych do 2035, 100% naszych opakowań będzie nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia, zwiększymy wykorzystywanie energii z źródeł odnawialnych, znaczne zmniejszymy ilość wody wykorzystywanej do produkcji - wskazuje.

Bonduelle wspiera lokalne inicjatywy

Po drugie - ludzie.

- Chcemy, aby nasi dostawcy, pracownicy oraz społeczności odczuwały pozytywne efekty naszej działalności gospodarczo i społecznie. Co dokładnie robimy? Angażujemy się w lokalne inicjatywy oraz przekazujemy produkty i środki finansowe na różnego rodzaju fundacje. Współpracujemy z lokalnymi sprawdzonymi rolnikami, żeby budować długoterminowe relacje. Dbamy o dobre środowisko pracy w fabrykach i w biurach i na polu. Angażujemy naszych pracowników w działania CSR, aby stali się częścią tego procesu i inspirowali innych dalej też do angażowania się - dodaje.

Po trzecie, jedzenie.

Bonduelle zachęca do ograniczania mięsa

- Będziemy wspierać transformację żywieniową, ponieważ coraz więcej ludzi musi zdrowo się odżywiać przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych, a żywność roślinna jest na to rozwiązaniem. Chcemy, aby nasze produkty były bardziej dostępne i aby kształtowały dobre nawyki żywieniowe dostępne dla wszystkich. Zachęcamy do zwiększenia produktów roślinnych w codziennej diecie. Mowa tu o popularniej diecie fleksitariańskiej, czyli znacznym ograniczeniu mięsa, która wg badań firmy doradczej Solagro, poprzez zmniejszenie ilości spożywanego białka zwierzęcego, wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych nawet o 13%! Co więc dokładnie robimy? Promujemy różnorodne i smaczne roslinne przepisy na www.warzywneinspiracje.pl , edukujemy konsumentów poprzez nasze kampanie marketingowe, wprowadzamy na rynek coraz bardziej kompletne produkty jak nowa linia produktów Bonduelle Good Lunch - gotowe warzywne dania w 3 wariantach złożone z warzyw, kasz, z oliwą z oliwek, przyprawami i ziołami - gotowe do spożycia na zimno albo po podgrzaniu - wskazuje.

Eliza Godzimirska, podsumowując, wskazuje, że Bonduelle będzie dalej i silniej rozwijać agro-ekologię oraz promować zrównoważoną dietę bogatą w produkty pochodzenia roślinnego.

- Zostało to ujęte w naszej 5-letniej strategii, ponieważ chcemy mieć pozytywny wkład w ludzkość oraz planetę. Jako globalna firma mamy potężną siłą zmian. Uważamy, że łączenie wyników ekonomicznych i pozytywnego wpływu nie jest już czymś dodatkowym, ale jest już koniecznością - podsumowuje.

Eliza Godzimirska, dyrektor marketingu Bonduelle Polska S.A. dołączyła do firmy w grudniu 2021. Poprzednio pracowała w firmie Adidas, gdzie przez ostatnie 5 lat zajmowała się marketingiem marki Reebok w Europie Środkowo-Wschodniej, a wcześniej przez ponad 8 lat pracowała w Kraft Heinz, gdzie odpowiadała za marketing dla wybranych kategorii marki Pudliszki oraz Heinz.