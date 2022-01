Bonduelle: fasole, jako źródło białka roślinnego, będą kluczowe w naszym portfolio

- Bonduelle ma 55 fabryk na całym świecie, a to wymaga ogromnego wysiłku logistyczno-planistycznego. W kontekście asortymentu sprzedawanego w naszym kraju, warzywa są produkowane na Węgrzech, w Polsce i we Francji - mówi Mariusz Andrzejczak, dyrektor sprzedaży Bonduelle Polska S.A.

Autor: Albert Katana

Data: 19-01-2022, 17:17

Dzisiaj w dobie pandemii rośnie świadomość wpływu poszczególnych składników na organizm człowieka, dlatego zdrowe odżywianie nabiera ogromnego znaczenia/ fot. shutterstock

Bonduelle to jeden ze światowych liderów w dziedzinie żywności roślinnej.Marka narodziła się w 1947 roku, od wtedy trwa dynamiczny rozwój firmy, poprzez poszerzanie obecności o nowe kraje, kontynenty, a także rozbudowywanie technologii produkcyjnych o warzywa świeże i mrożone. Dzisiaj Bonduelle to organizacja posiadająca oddziały w 100 krajach, zatrudniająca 15 tys. pracowników, z obrotami blisko 2,8 mld €.

Bonduelle: znaczenie Polski dla koncernu

- Polska to jeden z największych rynków konsumenckich w Europie, z dużą dynamiką zmian w kierunku zdrowego żywienia i zwiększania spożycia produktów roślinnych. Bonduelle rozpoczął działalność w Polsce w 1992 roku. Decyzja o wprowadzeniu marki Bonduelle na nasz rynek opierała na się na kilku ważnych elementach. Po pierwsze konsumpcja warzyw w Polsce była znacznie niższa niż w krajach Europy Zachodniej, co dawało duże możliwości rozwoju. Po drugie bardzo pozytywnie oceniono szanse współpracy z lokalnymi rolnikami, czego dowodem jest posiadanie 2 fabryk w Polsce (Gniewkowo i Ruchocice), które dość mocno bazują na współpracy z polskimi farmerami. I wreszcie ostania ważna kwestia to prognozy rozwoju ekonomicznego naszego kraju, które również były obiecujące - mówi Mariusz Andrzejczak, dyrektor sprzedaży Bonduelle Polska S.A.

W okresie od 2018 do 2020 roku żywność pochodzenia roślinnego wzrosła w Europie o 49%, a w Polsce ten wskaźnik jest jeszcze wyższy + 62%. Klienci szukają zdrowych produktów, w których zaczynają coraz bardziej dostrzegać składniki codziennej diety. Ponad 61% Polaków deklaruje, że je warzywa przynajmniej raz dziennie, w tej kwestii prawie dogoniliśmy Europę, bo tutaj ten średni wskaźnik wynosi 64%.

Współpraca Bonduelle z producentami warzyw

- Dzisiaj ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie pełnej dostępności produktów. Jest to związane z wysokimi standardami jakościowymi w całym procesie produkcyjnym, dodatkowo nie pomagają nam zmiany klimatyczne i wreszcie dynamicznie zmieniające się ceny surowców. Bonduelle ma 55 fabryk na całym świecie, a to wymaga ogromnego wysiłku logistyczno-planistycznego, aby zapewnić efektywne działanie, a przede wszystkim zaspokoić potrzeby konsumentów. W kontekście asortymentu sprzedawanego w naszym kraju, warzywa są produkowane na Węgrzech, w Polsce i we Francji - zapewnia Mariusz Andrzejczak.

W każdej z wspomnianych lokalizacjach Bonduelle opiera swoje współprace o budowanie długotrwałych relacji z lokalnymi rolnikami.

