Bonduelle: Kategoria fasol ma potencjał do dalszego wzrostu

- Popularność fasoli rośnie - zarówno wśród miłośników kuchni tradycyjnej jak i zwolenników diety wegetariańskiej czy fleksitarianizmu. "Co ciekawe, rosnąca sprzedaż fasol wynika ze zwiększonej częstotliwości użytkowania wśród obecnych sympatyków kategorii co oznacza potencjał dalszego wzrostu którego można szukać w poszerzeniu grupy użytkowników" - wskazuje Anna Telakowiec, Dyrektor Marketingu Bonduelle.

Źródłem sukcesu Bonduelle jest szeroki asortyment fasoli, w tym linia Gotowane na Parze, która wyróżnia się wyjątkową chrupkością i smakiem, dzięki unikatowej obróbce, .szeroka dostępność w kanałach dystrybucji oraz inwestycje w reklamę i promowanie użytkowania produktów.

8 marca rusza kolejna kampania reklamowa wspierająca fasole Bonduelle w internecie. Celem kampanii jest pokazanie benefitów produktowych oraz zainspirowanie konsumentów jak włączyć fasole do codziennego menu. Kreacja w formacie video i animacji linkuje do blogu kulinarnego www. Warzywne Inspiracje, na którym utworzono dedykowaną sekcję z przepisami. Pozwala to w łatwy sposób znaleźć i skorzystać z pomysłów na dania z wykorzystaniem fasoli Bonduelle, również pod kątem zbliżających się świąt wielkanocnych.

Kampania prowadzona jest na Facebook, Youtube oraz w serwisach internetowych.

