Katarzyna Bosacka sprawdziła skład gotowych pierogów z rabarbarem. Część składników może nas zaskoczyć. - Widzieliście kiedyś pierogi z rabarbarem, które mogą zawierać ryby, mięczaki i skorupiaki? - zapytała.

Bosacka sprawdziła pierogi z rabarbarem. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Pierogi z rabarbarem pod lupą

Na facebookowym profilu Katarzyny Bosackiej pojawiła się analiza składu pierogów z rabarbarem. Blogerka kulinarna wyjaśniła, że w zakładzie produkcyjnym mogły znajdować się resztki ryb, dlatego informacja o możliwej zawartości ryb, mięczaków i skorupiaki jest dla alergików.

- Produkt ma dość krótki skład, ale niestety znalazł się tu konserwant – E 202, czyli sorbinian potasu, który spożywany w dużych ilościach może wywoływać reakcje alergiczne - poinformowała.

Bosacka: unikajcie konserwantów i sztucznych dodatków

- Według producenta nadzienie w 70% składa się z rabarbaru, ale patrząc w perspektywie całego pieroga, to jest go znacznie mniej, bo 34%. Zobaczymy to dopiero, gdy wczytamy się w skład - napisała.

Katarzyna Bosacka udzieliła także kilku wskazówek. - Kupując gotowe pierogi zwracajcie uwagę na stosunek nadzienia do ciasta – najlepiej, aby było to 50:50. Unikajcie konserwantów i sztucznych dodatków. Lepiej także, żeby pojawiły się tu jajka, a nie masa jajowa, ale chyba nie można mieć wszystkiego kupując tego typu gotowce - poinformowała.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl