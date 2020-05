Bracia Sadownicy współpracują z Pasieką Rodziny Sadowskich

Co łączy Braci Sadowników z Pasiekami Rodziny Sadowskich? Nie tylko podobieństwo nazw, ale przede wszystkim szacunek do natury, dbałość o środowisko i oczywiście ….pszczoły! Gdy w maju w sadzie Braci Sadowników kwitną jabłonie, to właśnie pszczoły sprawiają, że drzewa są zapylane, a latem wydają obfite plony. Aby ułatwić pracę tym pożytecznym owadom, Bracia Sadownicy we współpracy z Pasiekami Rodziny Sadowskich ustawili wędrowne ule w samym środku ukwieconego sadu. Dzięki temu wspólnie zapewnili komfortowe warunki życia pszczół i bogactwo owoców w sadzie.

Produkty Braci Sadowników – jabłka, soki, napoje i smoothies - powstają dzięki codziennej pracy w sadzie. Dbają o to miejsce. I o pszczoły, które tutaj mieszkają. To właśnie troska o pszczoły sprawiła, że Bracia Sadownicy nawiązali współpracę z pobliskimi Pasiekami Rodziny Sadowskich. Miodziarze na co dzień opiekują się około 50 milionami pszczół, zamieszkujących 1800 uli, które podróżują w kilkudziesięciu wędrownych pasiekach zapylających pola Mazowsza i Kujaw. Pozyskiwane w ten sposób miody z Pasiek Rodziny Sadowskich zachowują swoje cenne właściwości zdrowotne i smakowe.

Współpraca pszczół i kwiatów trwa nieprzerwanie od milionów lat. Ten satysfakcjonujący obie strony układ, to podstawa egzystencji naszej planety. Pszczoły żywią się pyłkiem i nektarem zbieranym z kwiatów, a w trakcie tych podróży „przy okazji” przenoszą pyłek z rośliny na roślinę. Zapylają w ten sposób blisko 75% wszystkich roślin owadopylnych, w tym aż 90% drzew i krzewów owocowych. Bez nieustannej pracy pszczół nie byłoby większości warzyw i owoców. Aby zachować równowagę w przyrodzie konieczne jest, aby żyły w zdrowiu i wykonywały swoją wciąż niedocenianą, ciężką pracę.

Jak mówi Adam Jędrzejewski, jeden z Braci Sadowników, ciężką pracę pszczół można trochę uprzyjemnić: „Maj to jest czas działania pszczół w naszym sadzie w Śmiłowicach. Pszczoły są naszymi wiernymi współpracownikami. Bez nich uprawa jabłek nie byłaby możliwa. W tym roku postanowiliśmy we współpracy z Pasiekami Rodziny Sadowskich ustawić ule bezpośrednio w naszym sadzie, by ułatwić pracę pszczół. Dzięki tej korzystnej lokalizacji pszczoły będą miały do przebycia niewielki dystans do samych kwiatów i zyskają więcej czasu na odpoczynek.”