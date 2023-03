Bracia Urbanek o konsumentach. "Mamy sporo nowych odbiorców z Ukrainy"

- Przed wszystkimi firmami z branży spożywczej stoi duże wyzwanie jak powalczyć o powrót konsumenta do brandów i jak poukładać sobie współpracę z dyskontami - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek.

Krzysztof Urbanek, dyrektor ds. handlu w firmie Bracia Urbanek, Fot. shutterstock

Minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Co się zmieniło przez ten czas w produkcji, dystrybucji i zakupie żywności? Czy te zmiany są nieodwracalne?

- Patrząc na ostatni rok i analizując go musimy wziąć pod uwagę, że wojna nastąpiła po dwuletnim kryzysie spowodowanym przez COVID. Te dwa zdarzenia nałożyły się na siebie pogłębiając ilość wyzwań. Dla naszej firmy ostatni rok był niezwykle intensywny. Wychodzę z założenia, że ciężkie czasy pokazują, które organizacje działają sprawnie. Jako firma w samym roku 2022 urośliśmy zarówno pod kątem wolumenu produkcyjnego jak i wartości sprzedaży ponad 20%. Zbudowaliśmy koncepcje pod wiele nowych projektów, które wystartują w roku 2023, więc można powiedzieć, że byliśmy w stanie bardzo szybko dostosowywać się do sytuacji i reagować odpowiednimi decyzjami biznesowymi. Nakładając na siebie dobre wyniki można powiedzieć że rok 2022 był słodko-gorzki. Mimo, że wyniki zadawalają, ilość wyzwań, świadomość niestabilności rynkowej i sytuacji geopolitycznej nie pozwalają w pełni cieszyć się tym, co osiągnęliśmy - przyznaje Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek.