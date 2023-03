- Przed wszystkimi firmami z branży spożywczej stoi duże wyzwanie jak powalczyć o powrót konsumenta do brandów i jak poukładać sobie współpracę z dyskontami - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek.

Krzysztof Urbanek, dyrektor ds. handlu w firmie Bracia Urbanek, Fot. PTWP

Rok od wybuchu wojny w Ukrainie

Minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Co się zmieniło przez ten czas w produkcji, dystrybucji i zakupie żywności? Czy te zmiany są nieodwracalne?

- Patrząc na ostatni rok i analizując go musimy wziąć pod uwagę, że wojna nastąpiła po dwuletnim kryzysie spowodowanym przez COVID. Te dwa zdarzenia nałożyły się na siebie pogłębiając ilość wyzwań. Dla naszej firmy ostatni rok był niezwykle intensywny. Wychodzę z założenia, że ciężkie czasy pokazują, które organizacje działają sprawnie. Jako firma w samym roku 2022 urośliśmy zarówno pod kątem wolumenu produkcyjnego jak i wartości sprzedaży ponad 20%. Zbudowaliśmy koncepcje pod wiele nowych projektów, które wystartują w roku 2023, więc można powiedzieć, że byliśmy w stanie bardzo szybko dostosowywać się do sytuacji i reagować odpowiednimi decyzjami biznesowymi. Nakładając na siebie dobre wyniki można powiedzieć że rok 2022 był słodko-gorzki. Mimo, że wyniki zadawalają, ilość wyzwań, świadomość niestabilności rynkowej i sytuacji geopolitycznej nie pozwalają w pełni cieszyć się tym, co osiągnęliśmy - przyznaje Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek.

Łańcuchy dostaw

Przechodząc w szczegółach do analizy roku i wyzwań z jakimi się firma mierzyła trzeba zacząć od początku to znaczy od łańcuchów dostaw. - Zostały one mocno nadwyrężone podczas COVID’u i gdy wydawało się, że wszystko wraca do normy nastąpił całkowity odwrót. Od razu przestaliśmy handlować z Rosją i Białorusią a przemysł na Ukrainie praktycznie stanął. Te kraje były dostawcami ogromnego wolumenu materiałów, surowców wykorzystywanych bezpośrednio i pośrednio do produkcji spożywczej. Dla przykładu około 1,5 mld opakowań szklanych przyjeżdżało ze wschodu, podobnie jak ogromna ilość nawozów, oleju, przypraw i mnóstwo innych rzeczy. Praktycznie w ciągu jednego miesiąca zaczęło brakować wszystkiego, firmy biły się o pierwszeństwo w zakupach materiałów nie patrząc na galopujące i absurdalne ceny. Przyczyną takiej sytuacji była również panika, która samoistnie się napędzała jeszcze bardziej podnosząc ceny - dodaje.

Kluczowym aspektem było zabezpieczenie ilości, szczególnie gdy każda z firm robiła zakupy interwencyjne z obawy na braki i dyskontując przyszłe podwyżki. - W tym obszarze jako firma zadziałaliśmy bardzo sprawnie, ponieważ udało nam się w szybkim tempie zgromadzić odpowiednie zapasy bądź też znaleźć alternatywne źródła dostaw. Partnerskie i długofalowe podejście do współpracy z partnerami biznesowymi okazało się kluczowe w tym ciężkim czasie - mówi Urbanek.

Bracia Urbanek. Największe wyzwania 2022

- Myślę że największym wyzwaniem w 2022 były rosnące w zawrotnym tempie koszty. Szczyt inflacji jaki przypadał na okres jesieni, dla nas producentów był znacznie wcześniej. To właśnie firmy produkcyjne są narażone na ryzyko związane z rosnącymi cenami jako pierwsze, a te dotyczyły każdego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa – zaczynając od cen energii i gazu, które przełożyły się na wszystkie ceny surowców i materiałów, po koszty robocizny, logistyki i kończąc na kosztach finansowych, czyli obsłudze kredytów. W branży przetwórstwa owocowo warzywnego występuje mocna sezonowość produkcyjna, polegająca na kompensacji produkcji dla poszczególnych grup produktowych w określonych okresach roku. Powoduje to wysokie stany zapasów oraz wydłuża wskaźnik rotacji zapasów. Upraszczając musimy wydać dużo pieniędzy wcześniej, głównie w sezonie letnim i odzyskujemy je w długim terminie - dodaje.

- Pomimo wdrażanych przez nas inwestycji w alternatywne źródła energii, automatyzację i poprawę efektywności produkcji, które rozpoczęliśmy jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie przy tak drenującym tempie wzrostu kosztów jakie obserwowaliśmy w 2022 jedynym rozwiązaniem było wprowadzanie na rynek sukcesywnych podwyżek. W roku 2022 takie podwyżki musieliśmy wprowadzić do sieci spożywczych kilkukrotnie. Mimo, że rozmowy z sieciami były bardzo ciężkie, należy podkreślić, że w Polsce i Europie mamy świadome społeczeństwo, które rozumie przyczyny inflacji. Natomiast jako firma eksportujemy nasze produkty również w bardzo odległe kulturowo i gospodarczo kraje takie jak na przykład Mongolia, Izrael, RPA, Chile, gdzie konkurujemy albo z lokalnymi producentami bądź z firmami z Rosji, które nie zostały dotknięte takim wzrostem kosztów m.in. energii. Wprowadzanie podwyżek cenowych w tych krajach zajęło więcej czasu i wymagało znacznie większego wysiłku.

Nowy konsument z Ukrainy. Polacy szukają oszczędności

- Analizując rok 2022 pod kątem konsumenta obserwujemy dwa nakładające się na siebie czynniki: pierwszy - gdzie dokładnie rok temu, my Polacy zareagowaliśmy fantastycznie jako naród i wspólnie pomagaliśmy przyjąć ogromną ilość osób z Ukrainy. Dzięki temu mieliśmy w pewnym momencie dodatkowe 4 mln konsumentów, na dzień dzisiejszy jest to około 1,5 do 2 mln osób - mówi Krzysztof Urbanek.

Drugi czynnik dotyczy ubożenia się portfela konsumenta. Przez ostatnie kilkanaście lat nieprzerwanie polskie gospodarstwa domowe bogaciły się, stabilnie zwiększając wydatki na żywność, szukając lepszej jakości oraz wyróżników. Obecnie mamy do czynienia z sytuacja odwrotną: inflacja i ogromny wzrost rat kredytów przewyższa wzrost średniego wynagrodzenia przez co konsument realnie posiada mniej pieniędzy. - Co więcej z każdej strony docierają do niego informacje o wzrostach cen, inflacji, spowolnieniu gospodarczym dlatego jego obawy są jeszcze bardziej potęgowane. W rezultacie dzisiejszy klient jest bardzo mocno zorientowany na szukanie oszczędności, co niestety odbywa się ze stratą producentów markowych, dla których alternatywą są tańsze produkty marek własnych. Oczywiście producenci starają się kompensować tę różnicę stosując różne zabiegi – zmniejszając opakowania bądź wprowadzając zmiany w recepturach, ale docelowo zawsze marki własne są i będą tańsze od produktów markowych. Sieci wykorzystują je jako produkty konkurencyjne cenowo, aby wypadać jak najtaniej w zestawieniach, często kosztem nawet swojej marży. Dodatkowo wzrosło jeszcze bardziej znaczenie promocji. Obserwujemy ponadnormatywne wzrosty sprzedaży na głębokich promocjach. Polacy zawsze uwielbiali kupować na promocjach, a próba oszczędzania jeszcze bardziej to uwydatniła - pryznaje.

Jeśli chodzi o kanały dystrybucji to nieprzerwanie rosną dyskonty, dla których obecna sytuacja pozwala jeszcze bardziej zwiększyć udziały rynkowe, a najbardziej cierpi rynek tradycyjny – małe sklepy, które nie są w stanie konkurować cenowo z dyskontami ani ofertowo z atakującymi z drugiej strony sieciami convenience.

- Ten trend widzimy dosyć mocno w wynikach sprzedażowych, które analizujemy na bieżąco. Posiadając dostępny nieprzerwanie asortyment oraz reagując szybko na potrzeby sieci i klientów byliśmy w stanie znacznie rozszerzyć dystrybucje naszych produktów. W kontekście przyszłych zachowań konsumenckich to ciężko cokolwiek zakładać, gdy wciąż toczy się wojna u naszych sąsiadów. Apetyt i preferencje naszych klientów zależeć będą od prędkości wychodzenia z kryzysu i sytuacji materialnej polskich gospodarstw. W kwestiach produkcyjnych uważam że ubiegły rok dał nam mocną lekcję z zarządzania, która zaprocentuje na przyszłość. Jedno jest pewne każdy kryzys mija, elastyczne podejście i szybka reakcja są kluczowe aby znaleźć nawet w kryzysie szansę rynkową. Mogę śmiało powiedzieć że firma Bracia Urbanek skorzystała z tej szansy - zapewnia Krzysztof Urbanek.

