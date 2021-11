Bracia Urbanek: Pandemia wyzwaniem, które potrafiliśmy przekuć w sukces

Choć pandemia to duże wyzwanie dla firm, to każde zawirowania na rynku stawiają nowe możliwości. Jeżeli mamy stabilny biznes opary na mocnych podstawach, czyli zdywersyfikowane łańcuchy dostaw, dobrych pracowników i zaufanych partnerów handlowych, to jesteśmy w stanie przekuć wyzwania w sukces – mówił Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy, Bracia Urbanek podczas FRSiH 2021.

Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy, Bracia Urbanek podczas FRSiH 2021

- Szybka reakcja i pozytywne podejście do wyzwań stawianych przez pandemię pozwalają nam umocnić pozycję na rynku – dodał.

Zdaniem Krzysztofa Urbanka, pandemia to trzy ważne etapy w działalności firm. Pierwszy to paniczne zakupy konsumentów, na które trzeba było szybko reagować. Konsumenci zmienili znacząco swoje nawyki. Drugim etapem była pozorna stabilizacja, a trzecim – czyli tym, w którym obecnie się znajdujemy – ogromna presja kosztowa.

- Firma Bracia Urbanek dobrze poradziła sobie na tych wszystkich etapach. Zwiększyliśmy nasze przychody na strategicznych rynkach i udało nam się odpowiedzieć pozytywnie na zmieniające się trendy, wprowadziliśmy nowe produkty i prowadzimy rozmowy z potencjalnymi nowymi klientami – mówił podczas debaty dyrektor handlowy.

Eksport żywności do UE

Jak przyznał, wyzwania eksportowe warto podzielić na sprzedaż do UE oraz dalej.

- Eksport do krajów unijnych jest dużo mniej skomplikowany – łańcuchy dostaw są krótsze, łatwiejszy jest dostęp do informacji co się dzieje na danych rynkach a reakcje rządów są bardziej przewidywalne. To duża okazja dla polskich producentów, ponieważ wszystkie sieci handlowe starają się dywersyfikować łańcuchy dostaw i szukać nowych dostawców. Czerpiemy z tego i obecnie prowadzimy wiele takich rozmów – mówił Urbanek.

Eksport żywności na dalekie rynki

Jego zdaniem, eksport na dalekie rynki jest o wiele trudniejszy. - Koszty logistyki wzrosły nawet o kilkaset procent i tak naprawdę bez zaufanych partnerów w regionie nie bylibyśmy w stanie przetrwać tej pandemii. Nie raz borykaliśmy się problemem w Mongolii, gdzie jesteśmy bardzo popularni, że rząd podejmował decyzje, że zamyka granice kraju, a nasze produkty czekały od dwóch do trzech miesięcy w porcie. Powodowało to ogromne problemy z płatnościami czy ubezpieczeniem wysyłek. Bez zaufanych partnerów i dobrego planowania nie bylibyśmy w stanie podołać tym wyzwaniom – podkreślał.

Presja kosztowa wyzwaniem dla firm spożywczych

- Obecnie branża polskiego eksportu boryka się z ogromnym wzrostem kosztów i to będzie przyszłościowo bardzo duży problem, szczególnie w kwestii wysyłek do krajów biedniejszych, gdzie ze względu na wzrost cen obawiamy się spadku konsumpcji niektórych produktów – podsumował Krzysztof Urbanek.