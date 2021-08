Bracia Urbanek: początki pandemii to lekcja z zarządzania kryzysem

- W związku z pandemią wprowadziliśmy szereg zmian, które pozwoliły nam przetrwać okres wahań rynkowych i niepewności ale i umocnić pozycję oraz budować wartość marek - mówi Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy Bracia Urbanek.

Zdaniem Krzysztofa Urbanka, dyrektora handlowego firmy Bracia Urbanek,branża przetwórstwa warzywno-owocowego nie powinna narzekać na pandemię./ fot. materiały prasowe

- Pandemia jest precedensem, którego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Jej początki to zarządzanie kryzysem, który wymusił zmiany w każdym obszarze przedsiębiorstwa. Zaczynając od łańcucha dostaw, który został znacznie zaburzony, poprzez produkcję, w której musieliśmy przekształcić dotychczasowy model pracy i kończąc na kliencie, którego potrzeby oraz model zakupowy zmieniły się. W każdych z tych aspektów wprowadziliśmy szereg zmian, które pozwoliły nam nie tylko przetrwać okres wahań rynkowych i niepewności ale również umocnić naszą pozycję i budować wartość marki Bracia Urbanek oraz Pan Pomidor - zapewnia Krzysztof Urbanek.

Brcia Urbanek - pandemia a eksport

- Rynki na których byliśmy obecni od lat, z uwagi na charakter naszych produktów udało się zachować. Niemniej jednak mieliśmy bardzo dużo rozpoczętych innowacyjnych projektów, które były przygotowywane do startu bądź też rozpoczynały się. Niestety z uwagi na skupienie uwagi sieci i zagranicznych dystrybutorów na zabezpieczaniu bieżących podstawowych potrzeb, wszystkie nowe projekty zostały odłożone w czasie. Ciężko jest określić, czy pandemia już się skończyła, ponieważ ciągle dochodzą nas niepokojące informacje z innych państw, decyzje o powrocie obostrzeń. To co cieszy to fakt, że ludzie nauczyli się funkcjonować w nowej rzeczywistości i ich zachowania konsumencie nie podlegają już nieprzewidywalnym wahaniom. Jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych rynków to czekamy na możliwość udziałów w targach międzynarodowych - dodaje Krzysztof Urbanek.

Jego zdaniem branża przetwórstwa warzywno-owocowego nie powinna narzekać na pandemię.

- Oczywiście są utrudnienia w łańcuchu dostaw oraz związane z restrykcjami ograniczającymi rozprzestrzenianiem się COVID – 19 na produkcji. Niemniej jednak popyt na artykuły spożywcze pozostał. Firmy, które elastycznie odpowiedziały na potrzeby rynku i były w stanie przekierować moce produkcyjne na obsługę popytu konsumenckiego, nie powinny odnotować spadku przychodów - dodaje.

Bracia Urbanek - relacje z dostawcami to podstawa

Każdy sezon mierzy się z innymi, nieprzewidywalnymi trudnościami.

- W ubiegłym roku zmagaliśmy się z suszami oraz brakiem ludzi do pracy, w tym natomiast mieliśmy najzimniejszy kwiecień i maj od kilkudziesięciu lat. Warunki atmosferyczne, ilości podażowo – popytowe mają swoje odzwierciedlenie w cenach i nie da się tego uniknąć w branży spożywczej. Firma Bracia Urbanek od lat utrzymuje bliskie relacje z dostawcami, oparte na współpracy i wsparciu w trudniejszy sezonach, dzięki czemu mamy zapewnioną stabilną bazę surowcową - zapewnia Krzysztof Urbanek.

