Bracia Urbanek: Wzrost kosztów tworzy dziś na rynku efekt kuli śnieżnej

Autor: Albert Katana

Data: 16-08-2022, 14:22

- Ogromnym wyzwaniem jest obecnie wzrost kosztów - ten aspekt rzutuje i tworzy kolejne wyzwania niczym efekt kuli śnieżnej. Rosnące ceny materiałów skłaniają firmy do ponadnormatywnych zakupów, powodując panikę na rynku, pogłębiając braki materiałów i jeszcze bardziej windują ich ceny - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek.

Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy, Bracia Urbanek/ fot. PTWP

Bracia Urbanek: szereg wyzwań przed nami

Przedstawiciel firmy Bracia Urbanek przyznaje, że obecnie na każdej płaszczyźnie spółka mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Prowadzenie teraz przedsiębiorstwa produkcyjnego opiera się na rozwiązywaniu problemów w każdym dziale.

- W każdym miesiącu jesteśmy zaskakiwani nowymi negatywnymi wiadomościami – dla przykładu z ostatniego tygodnia, dostaliśmy informację od naszych dostawców opakowań szklanych że z uwagi na redukcję zużycia gazu huty szkła mogą być zmuszane do wygaszania linii, redukcji planów produkcyjnych, co będzie wiązało się z brakiem opakowań - mówi Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek.

Jego zdaniem jednym z największych wyzwań jest brak przewidywalności i stabilizacji. - Nasza firma mierzy się z tymi wszystkimi wyzwaniami, ale produkujemy zgodnie z planem, realizujemy wyznaczone inwestycje, oraz rozwijamy nowe kategorie. W najbliższym czasie będziemy musieli zderzyć się z nowym konsumentem, którego siła nabywcza znacznie spadnie. Nigdy do tej pory nie mierzyliśmy się z taką skalą podwyżek cen żywności i tak wysoką inflacją. Drenujące koszty będą bardzo mocno wpływały na decyzje zakupowe klientów i jedynie możemy się domyślać, jak zmienią się nawyki konsumentów i jakie produkty zyskają, a które stracą - dodaje Krzysztof Urbanek.

Celem firmy w nadchodzącym czasie będzie bardzo mocna analiza rynku pod kątem odsprzedaży poszczególnych grup produktów oraz dostosowywania strategii cenowej i promocyjnej pod zmieniające się decyzje zakupowe.

Ogromnym wyzwaniem jest obecnie wzrost kosztów - ten aspekt rzutuje i tworzy kolejne wyzwania niczym efekt kuli śnieżnej. - Rosnące ceny materiałów skłaniają firmy do ponadnormatywnych zakupów, powodując panikę na rynku, pogłębiając braki materiałów i jeszcze bardziej windują ich ceny. Firmy z uwagi na koszty muszą podnosić ceny, a co za tym idzie konsumenci zmieniają swoje dotychczasowe przyzwyczajenia zakupowe – spadek wolumenów oraz niepewność co do planowania poszczególnych asortymentów. Dodatkowo wyższe ceny powodują oczekiwania wzrostu wynagrodzeń więc pojawia się problem z utrzymaniem i motywacją pracowników - wylicza.

Bracia Urbanek: wzrost kosztów, wzrost cen?

- Co roku realizujemy projekty optymalizujące koszty i poprawę efektywności naszych linii produkcyjnych. Niemniej jednak te działania nie są w stanie zrekompensować ogromu wzrostu kosztów. Przetwórstwo owocowo-warzywne charakteryzuje się sezonowością produkcyjną – w okresie letnim produkowana jest większość wyrobów i kształtują się ceny surowców na cały rok. W tym sezonie mierzymy się z rekordowymi podwyżkami cen surowców, od najmniej 35% do nawet kilkuset procent. Tak jak każda firma w naszej branży jesteśmy zmuszeni do wprowadzania podwyżek, które w pełnej wartości zostaną wprowadzone na rynek od września. Niestety podwyżki muszą zostać zaimplementowane w celu zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Te wzrosty cen nie służą poprawie marży a jedynie kompensują wyższe koszty - dodaje Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek.

Jego zdaniem konsument zrewiduje mocno swoje wydatki. Obecnie produkty spożywcze odpowiadają za 26,6% budżetu rozporządzalnego przeciętnego Kowalskiego i jest to największy udział ze wszystkich kategorii.

- Patrząc przez ten pryzmat konsument będzie mocno weryfikował swoje wybory. Potwierdzają to ostatnie badania rynkowe w których konsumenci jasno deklarują że będą starali się oszczędzać na artykułach spożywczych. Cena będzie odgrywała coraz większa rolę. Myślę, że żaden konsument nie był gotowy aby płacić za paliwo 8 zł lub za olej 10 zł, a jednak nie miał wyjścia. Podobnie będzie z cenami żywności, które pojawią się na półkach niebawem - mówi Urbanek.

