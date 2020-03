Brak cudzoziemców do pracy może sparaliżować tegoroczne zbiory truskawek

- Cały czas trwa wyjaśnianie zasad przyjazdu Ukraińców do pracy do Polski. Tak naprawdę nie bardzo wiemy kto i na jakich zasadach może wjechać, kto może dostać wizę itp. W tej sprawie również wystosowaliśmy pismo do Ministra Rodziny i Ministra Spraw Zagranicznych. Czekamy na odpowiedź. Unia Europejska wprowadziła niedawno 30-sto dniowy okres zamknięcia granic zewnętrznych i nie wiadomo, czy będą od niego jakiekolwiek odstępstwa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się co chwilę. Musimy cierpliwie czekać na ostateczne decyzje i interpretacje przepisów - mówi Mirosław Maliszewski.

Czy paraliż dotknie producentów np. truskawek którzy wkrótce rozpoczną zbiory? - To chyba największy obok zdrowia i życia problem dla polskiego ogrodnictwa w związku z epidemią koronawirusa. Wydaje się , że największe starty mogą ponieść producenci truskawek i innych owoców oraz niektórzy plantatorzy warzyw, gdzie zbioru nie da się zmechanizować. Pierwszymi zbieranymi owocami są truskawki i może być taka sytuacja, że do tego momentu choroba jeszcze nie ustąpi i pojawi się ogromny problem z brakiem zbieraczy - dodaje.

Więcej na www.sadyogrody.pl