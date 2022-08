Brakuje ogórków gruntowych. Dlaczego?



Autor: KZ

Data: 01-08-2022, 14:40

Sezon ogórkowy 2022 jest nietypowy. - Rzadko się zdarza, żeby ogórek w środku sezonu kosztował 4 zł – mówi serwisowi sadyogrody.pl Paweł Myziak, wiceprezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP.

Brakuje ogórków? Mogą być 3 powody/fot.pixabay.com

- Ceny ogórków są dobre dla producenta, ale widać, że w gospodarce coś się dzieje. Tania żywność się skończyła, a w szczególności tania żywność w Europie – mówi Paweł Myziak.

Brakuje ogórków? Mogą być 3 powody

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Przerażeni konsumenci zaczynają robić więcej przetworów, dlatego m.in. zaczyna brakować cukru na półkach. Co roku ludzie robili przetwory w tym okresie. Sieci wiedziały jakie jest zapotrzebowanie. Co roku przychodzi lipiec i rusza sezon na przetwory - wiśnie, maliny, truskawki, ale i ogórki – dodaje.

- Nie ma chętnych do pracy na tzw. „samolotach” do zbioru ogórków. Nikomu się nie chce leżeć po 10 godzin w jednej pozycji z głową do dołu i zbierać ogórki. W tym roku jest jeszcze większy problem z pracownikami. Druga sprawa to presja chorób. Warzywa dyniowate narażone są na choroby grzybowe. Zdrowotność wielu plantacji jest fatalna i dlatego ogórków brakuje – przyznaje Paweł Myziak.

Więcej czytaj na sadyogrody.pl.