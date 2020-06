Branża sadownicza jest na ostrym zakręcie

Jak ocenia Pan kończący się sezon jabłkowy?

Kończący się sezon jest niezwykle obiecujący dla producentów jabłek, oczywiście najbardziej dla tych którzy dzielnie i cierpliwie przetrwali burzliwy okres pandemii. Osobiście bym się do niego zbyt bardzo nie przyzwyczajał żeby się nie rozczarować w kolejnych sezonach, w historii polskiego sadownictwa czegoś takiego nie było raczej nigdy. Jeżeli chodzi o firmy handlowe to niestety nie ma powodów do radości lub jest ich zdecydowanie za mało, brak surowca na bezpiecznym poziomie oraz brak rąk do pracy sparaliżował je dosyć mocno .

Jak koronawirus wpłynął na rynek jabłek?

Koronawirus w znacznym stopniu zwiększył zapotrzebowanie na polskie jabłka, okazało się że jest to produkt bardziej bezpieczny dla konsumentów oraz znacznie dłużej można go przechować w warunkach domowych jak inne dostępne na rynku owoce. Odczucia wśród producentów na początku pandemii były niestety zupełnie inne i spowodowały znaczny wzrost podaży w pierwszych tygodniach wielkiego, narodowego problemu.

Więcej czytaj na www.sadyogrody.pl