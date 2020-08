Bronisze: Ceny brzoskwiń w hurcie sięgają 3-5 zł/kg

Rynek Hurtowy Bronisze w tym roku pierwsze notowania brzoskwini krajowej rozpoczął 16 lipca. Na początku sezonu cena owoców kształtowała się na poziomie od 3,50 do 5,00 zł/kg.

- W ubiegłym roku pierwsze notowania cen brzoskwiń krajowych rozpoczęliśmy nieco później bo 24 lipca. Cena kilograma brzoskwiń na początku sezonu 2019 wynosiła od 2,50 do 4,00 zł -podają podwarszawskie Bronisze.

W sierpniu (03-20.08.2020) cena brzoskwiń kształtowała się na poziomie od 2,00 do 5,00 zł/kg i przez ten okres była stabilna, od 21.08 do 24.08.2020 cena brzoskwiń wynosiła od 3,00 do 5,00 zł/kg..

W analogicznym okresie czasu w 2019 roku cena za kilogram brzoskwiń kształtowała się na poziomie od 2,00 do 4,00 zł. W dniach od 01-05.08.2019 cena wahała się od 2,00 do 3,50 zł/kg, od 06-26.08.2019 cena była stała, stabilna od 2,00 do 4,00 zł/kg.