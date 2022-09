Bronisze: Jakie ceny warzyw na rynku?

- Koniec lata, początek jesieni to taki okres kiedy w obrocie mamy pełen asortyment warzyw pochodzących z upraw krajowych - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Bronisze: ceny warzyw

- Obecnie na Rynku Hurtowym w Broniszach dostępne są bakłażany w cenie od 4,50 do 6,50 za kilogram. Z kolei brokuły kosztują od 4 do 6 złotych za sztukę, kalafiory od 4,66 do 7 złotych za sztukę, kalarepka od 1,80 do 2,50 zł za sztukę a kapusta biała młoda od 3,75 do 4,75 za sztukę - wymienia ekspertka.

- Cukinia kosztuje od 3 do 5 złotych za kilogram, kabaczki od 4 do 6 złotych za kilogram. Fasolka szparagowa od 6 do 8 złotych za kilogram. Ogórki gruntowe są w cenie od 4 do 7 złotych, kwaszone od 9 do 10 złotych za kilogram, małosolne ten sam pułap cenowy, natomiast ogórki spod osłon krótkie kosztują od 4,85 do 6 złotych - przyznaje.

Ceny marchwi wyższe niż w ubiegłym roku

- Za kilogram marchwi zapłacimy obecnie od 1 do 1,40 zł. Marchew premium jest droższa - od 1,40 do 1,50 zł/kg. W ubiegłym roku cena kilograma marchwi wahała się od 70 groszy do 1 złotego, premium od 90 groszy do 1,15 za kilogram -mówi.

- Pietruszka obcinana kosztuje od 4 do 5 złotych, pietruszka w pęczku od 2 do 3 złotych, pory od 0,85 groszy do 2,20 za sztukę. Za kilogram czarnej rzepy zapłacimy od 2,40 do 3 złotych, rzodkiew biała podłużna kosztuje od 2,50 do 3 złotych za kilogram, a pęczek rzodkiewki od 1,40 do 2,30 zł - mówi Anna Kaszewiak.

Natka pietruszki kosztuje od 1 do 1,50 zł, koperek od 1 do 1,33 zł, a szczypiorek od 1 do 1,30 zł za pęczek.

