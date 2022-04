Bronisze: Jakie ceny warzyw? Ożywiony handel przed świętami

Nowalijki, chrzan, ćwikła, jaja - to najchętniej kupowane produkty w ostatnim tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi. Chętnych jest wielu, towaru nie brakuje, ceny nieco wyższe niż przed rokiem - poinformował ekspert rynku rolnego Maciej Kmera.

Autor: PAP

Data: 14-04-2022, 07:25

Bronisze: Ożywiony handel warzywami przed świętami; fot. pixabay

Bronisze przede wszystkim specjalizują się w sprzedaży hurtowej owoców i warzyw; właściciele restauracji, cateringów, warzywniaków czy stoisk na bazarach robią zapatrzenie "w ostatniej chwili", by warzywa na świątecznym stole były świeże. Szczyt kupujących przypada więc na przedświąteczny tydzień, a właściwie na środek tygodnia, niektórzy jeszcze dokupują np. nowalijki w sobotę przedświąteczną - tłumaczył ekspert.

Zaznaczył, że w tym okresie znacznie więcej kupowanych jest warzyw niż owoców. Są ogórki, pomidory, koperki, szczypiorki, rzodkiewki, czosnek, buraki - wyliczał. Dodał, że są to na ogół krajowe produkty, choć także można nabyć importowane.

Bronisze: Jakie ceny warzyw?

Polskich warzyw szklarniowych i spod folii jest mało, bo tegoroczny kwiecień jest dość zimny. Uprawy trzeba ogrzewać i naświetlać. Odbija się to oczywiście na cenach np. pomidory malinowe kosztują obecnie ok. 15 zł/kg tj. niemal tyle, ile zimą. Ogórki są także drogie, trzeba za nie zapłacić ponad 10 zł/kg. Podaż jest stosunkowo mała stąd nie ma "parcia" na obniżenie cen - dodał ekspert.

Warzywa importowane są drogie - np. jest koperek, sprowadzany z Włoch kosztuje 3-3,75 zł za pęczek, bakłażany (8-10 zł/kg) i cukinie (12-15 zł/kg) pochodzące z Hiszpanii. Nadal na wysokim poziomie utrzymują się ceny krajowej kapusty białej, (1,45-1,8 zł/kg), kapusty kiszonej (3,9-4,25 zł/kg), kapusty czerwonej 91,9-3,0 zł/kg). Cena buraków ćwikłowych dochodzi do 1,8 zł/kg; marchew krajowa kosztuje ok. 1,2 zł/kg, a holenderska - 1,5 zł/kg.

Na rynku swoje stoiska prowadzi czterech hurtowników jaj. Jest to dobry okres na handel tymi produktami. Sprzedawane są jaja z chowu klatkowego, ze ściółki, wolnego wybiegu i ekologiczne. Ceny są zróżnicowane od 0,6 zł do 1,2 zł za jajo. Najchętniej kupowane są jaja duże z wolego wybiegu, te kosztują 0,8 zł/szt. - poinformował Kmera.

Kupowane są też oczywiście produkty, które powinny znaleźć się na wielkanocnym stole takie jak chrzan, korzeń chrzanu, ćwikła i żur - dodał ekspert.

Ceny warzyw są nieco wyższe niż przed rokiem. W ciągu roku (7.04.22 /7.04 21) najbardziej podrożała kapusta czerwona (o 212 proc.), buraki ćwikłowe (164 proc.), ziemianki (100 proc.), ale tańsze są pory, marchew czy rzodkiewka. Wartość koszyka, w którym znalazły się podstawowe warzywa (14 pozycji) jest o 13,2 proc. wyższa niż przed rokiem.

Natomiast jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie owoce i warzywa krajowe i z importu sprzedawane na rynku hurtowym w Broniszach, to były one droższe r/r (na 7.04) zaledwie o 2,43 proc., a na 13.04. - już o 10 proc. Wartość koszyka zmienia się co tydzień, najwyższe ceny owoców i warzyw odnotowano 31 grudnia 2021 r., było to 18,33 proc. r/r.