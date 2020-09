Bronisze: Mniejsza podaż bakłażanów i pomidorów gruntowych

Jak informują podwarszawskie Bronisze tania jest kapusta biała, kilogram wyceniany jest na 0,5 zł. Podobnie wygląda sytuacja kapusty czerwonej czerwonej, jej podaż jest dosyć stabilna ale ceny niskie - 0,6 zł/kg.

W ubiegłym roku pod koniec września warzywa kapustne przez długi czas utrzymywały wysokie ceny. W tym czasie wysokie ceny determinowane były przez suszę, która najbardziej dała się we znaki warzywom kapustnym. Na wysokie ceny wpływ miały także trudne do zwalczenia szkodniki i choroby w tych uprawach. Kapusta biała kosztowała wtedy 3,5-4,5 zł/szt i 1 zł/kg, kalafior 3,5-4,5 zł/szt, brukselka nawet do 7 zł/kg i kapusta czerwona ( 1,5-1,8 zł/kg).

Obecnie stosunkowo wysokie ceny dotyczą kalafiorów i brokułów 3-5 zł/szt oraz pekinki, za którą trzeba zapłacić ok. 3 zł/kg. Cebula biała kosztuje 0,65 zł/kg a jej podaż jest stabilna.

Spadła podaż bobu (15 zł/kg) , pomidorów gruntowych (2-3 zł/kg), bakłażanów (5-6 zł/kg), szpinaku (5-6 zł/kg) oraz rzodkiewki (2 zł/pęczek).

Na Broniszach dostępne są duże ilości ziemniaków a ceny są niskie. Odmiana Irga kosztuje 0,53 zł/kg. W ubiegłym roku o podobnej porze cena krajowych ziemniaków wynosiła od 1,33 do 1,66 zł/kg, a producenci zmagali się z silną konkurencją ziemniaków z importu (1-1,35 zł/kg) pochodzących z Anglii, Belgii, Holandii.