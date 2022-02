Bronisze: spadają ceny krajowych owoców, mocno w górę owoce z importu

Na rynku hurtowym w Broniszach jabłka są tańsze niż w ubiegłym roku o 20-40 proc. Najbardziej podrożało w tym sezonie pomelo przywożone z Chin, które kosztuje ok. 11 zł za sztukę.

Na rynku hurtowym w Broniszach jabłka są tańsze niż w ubiegłym roku o 20-40 proc. / fot. shutterstock

Styczeń nie był dobrym miesiącem dla handlu owocami i warzywami, w lutym zaś na wielkość obrotów wpływają zimowe ferie - powiedział PAP ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera. Dodał, że ceny są dość stabilne, pod koniec stycznia licząc rok do roku były wyższe o ok. 2,5 proc.

Jak zaznaczył Kmera, na rynku w Broniszach kupujący robią większe zakupy, ale rzadziej i nieregularnie przez pandemię.

Jakie są ceny owoców i warzyw na rynku w Broniszach?

Ekspert poinformował, że ceny warzyw gruntowych i kapustnych są stabilne, trochę wzrosły ziemniaków krajowych, kosztują one 1,0-1,1 zł/kg. Największym zainteresowaniem cieszy się odmiana Catania, ale bez problemy można nabyć także odmiany Iris czy Irga. Najwięcej podrożała kapusta biała i czerwona, która kosztuje odpowiednio 1,6 zł/kg oraz 2,75 zł/kg.

Pomidory, o tej porze roku są drogie. Za krajowe malinowe trzeba zapłacić do 18 zł/kg, z importu są tańsze, kosztują do 10 zł/kg. Ogórki szklarniowe - to wydatek ponad 11 zł/kg, przy czym nie ma już ogórków importowanych z Hiszpanii, gdyż są drogie. Jednak - jak zaznaczył Kmera - na rynku zdarzają się "cenowe perełki" np. malinowy pomidor turecki po 4,25 zł/kg.

Pod koniec stycznia br. różnica wartości koszyka w stosunku do cen sprzed roku wyniosła niecałe 2,5 proc. - poinformował Kmera. Podkreślił, że wartości te są zmienne i o ile pod koniec grudnia różnica w cenach (r/r) wynosiła ok. 18 proc., to w połowie stycznia br. koszyk warzyw krajowych był tańszy w stosunku do notowań ze stycznia ub.r. o ponad 1,8 proc. Warzywa importowane na początku lutego (r/r) były droższe o ok. 6 proc.

Na rynku owoców podaż i ceny jabłek bez zmian, ale ogólnie są tańsze niż w ubiegłym roku o 20-40 proc. Jabłka w hurcie kosztują od 1,6 do 2,6 zł/kg. Najwyższe ceny osiągają odmiany Cortland i Lobo. W sumie na 3 lutego br. krajowe owoce są o ok. 14 proc. tańsze niż w ubiegłym roku.

Rosną ceny owoców z importu

Oferowane są także owoce z importu np. pojawiły się truskawki z Grecji, kosztują one 17-20 zł/kg, zróżnicowane są ceny kiwi - z Grecji - 9 zł/kg, a z Nowej Zelandii - 16 zł/kg. Takie różnicą cenowe można też zauważyć w przypadku cytrusów, najtańsze są z Turcji. Najbardziej podrożało w tym sezonie pomelo przywożone z Chin, kosztuje ok. 11 zł za sztukę. W sumie importowane owoce są o ok. 9 proc. droższe niż przed rokiem.

Rynek hurtowy Bronisze, to największy tego typu rynek w Polsce, na którym zaopatrują się głównie sklepy, bazary, a także stołówki, restauracje i bary. Handluje się tu owocami i warzywami oraz kwiatami.