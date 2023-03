Za kilogram cebuli z importu w hurcie trzeba zapłacić już ponad 5 zł. Wszystkie warzywa importowane w tym roku osiągają zawrotne stawki.





Droga cebula z importu na Broniszach; fot. unsplash.com

Portal SadyOgrody.pl przeanalizował ceny warzyw na rynku hurtowym w Broniszach.

5 zł za kilogram cebuli w hurcie

- Cebula z importu nadal notuje wysoką cenę, za kilogram trzeba zapłacić ponad 5 złotych - wynika to z niesprzyjających warunków pogodowych podczas okresu wegetacji w ubiegłym roku - mówiła w rozmowie z SadyOgrody.pl, Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

Drogie warzywa z importu

Jak dodała, aktualnie na Rynku Bronisze w grupie warzyw importowanych dostaniemy czosnek w cenie od 7,99 do 11 złotych za kilogram. Brokuły są w cenie od 5,20 do 6,00 złotych za sztukę. Kalafiory kosztują od 8,00 do 10,00 złotych za sztukę. Cukinia kosztuje od 8,00 do 9,00 złotych.

Drogie są także pomidory (9,00 do 15,00 złotych), ogórki spod osłon (10,00 do 15,00 złotych) oraz papryka (14,00 do 20,00 za kilogram).

