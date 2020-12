Była cukrownia będą mieszkania. KSC Polski Cukier sprzedała teren po byłej Cukrowni Lublin

Zakupiona działka to około 1,5 hektarowy teren przy ul. Krochmalnej. Zgodnie z założeniami powstanie na nim inwestycja mieszkaniowa złożona z dwóch budynków, które pomieszczą 220 Mieszkań Plus.

– Bardzo się cieszę że dochodzi do finalizacji transakcji pomiędzy PFR Nieruchomości a Krajową Spółką Cukrowa dotyczących zakupu terenu przy ulicy Krochmalnej, gdzie powstanie 220 mieszkań dostępnych dla mieszkańców Lublina. Obok swoją inwestycję w postaci Sądu Okręgowego planuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a więc ten teren całkowicie zmieni swoje przeznaczenie. Ponadto obok powstają nowe drogi i cały układ zmieni się wraz z budową Dworca Metropolitalnego, świadczy to o tym, że ta część miasta staje się coraz bardziej atrakcyjna z punktu widzenia i mieszkańców i świadczonych tam usług. To, że w spółki Skarbu Państwa współpracują by budować potencjał Lublina jest czymś co sprawia mi ogromną satysfakcję – przyznaje Artur Soboń, Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Cukrownia Lublin została uruchomiona w 1895 roku i pierwotnie obejmowała teren 36 hektarów. Zakład zamknięto w 2010 roku, w wyniku restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce. Od 2015 roku plac pocukrowniczy stał się przedmiotem wynajmu przez ośrodki szkolenia kierowców, które wykorzystując istniejące utwardzenia asfaltowe urządziły własne place manewrowe. Na podstawie przyjętego przez Radę Miasta Lublina w 2018 roku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina ww. nieruchomość przeznaczono pod budownictwo wielorodzinne.

Działka, którą sprzedajemy w Lublinie przez pokolenia służyła mieszkańcom miasta. Cukrownia Lublin zapewniała prestiżowe zatrudnienie, rozwijała lokalną gospodarkę, łączyła ludzi, a nawet pokolenia. Budowa w tym miejscu nowego osiedla mieszkaniowego, chociaż jest dla nas przede wszystkim decyzją biznesową, ma jednak w swoim celu wciąż służyć mieszkańcom i dawać im miejsce do życia na godnym poziomie. Z satysfakcją włączyliśmy się w ten projekt, który wpisuje się odpowiedzialność biznesową naszej firmy – podkreśla Zdzisław Salus, Członek Zarządu KSC S.A. odpowiedzialny za obszar techniczny i zarządzania nieruchomościami.

To kolejna inwestycja spółki PFR Nieruchomości na Lubelszczyźnie. To właśnie w tym województwie w Białej Podlaskiej w maju 2018 roku wręczono pierwsze klucze do Mieszkań Plus. Kolejne 108 trafi do najemców już w przyszłym roku w Świdniku.