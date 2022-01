Carrefour zainwestuje w 4 spożywcze startupy z Polski

Carrefour wesprze cztery polskie startupy spożywcze kwotą 100 tys. euro. Środki zostaną przeznaczone na rozwój produktu, marketingu, sprzedaży oraz pozyskanie inwestorów. Czym zajmują się cztery firmy wyróżnione przez sieć?

Carrefour inwestuje w polskie startupy

Międzynarodowa Fundacja Grupy Carrefour co roku wspiera organizacje zajmujące się transformacją żywieniową opartą na współpracy. Instytucja koncentruje się między innymi na walce z wykluczeniem społecznym, zbiórkach żywności, rozwoju gospodarstw rolnych, czy wspieraniu zawodów związanych z gastronomią. W tym roku Fundacja po raz pierwszy wspiera polskie inwestycje w nowe technologie, które mają obniżyć wpływ żywienia na środowisko.

Fundacja Carrefour przekazała granty o łącznej wysokości 100 tys. euro czterem polskim startupom działającym w obszarze foodtech – Food Jack, KuMin.Sys, Nielone oraz Yoush. Operatorami grantu są Fundacja Inkubator Technologiczny, która prowadzi program Youth Business Poland oraz program akceleracyjny dla startupów foodtech.ac, w którym wzięły udział wszystkie cztery innowacyjne spółki.

Innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju otrzymają także indywidualne wsparcie mentoringowe doświadczonych ekspertów z sektora foodtech. Młode spółki mogą też liczyć na wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z branżowymi partnerami. Dzięki temu łatwiej im będzie rozwijać produkty, zainteresować nimi konsumentów oraz przyciągnąć inwestorów, których finansowanie umożliwi dalszy rozwój startupów.

Food Jack alternatywy dla mięsa

Food Jack to roślinna alternatywa dla mięsa na bazie jackfruita (egzotycznego owocu nazywanego po polsku chlebowcem). To zdrowy produkt, zawierający witaminy, minerały oraz przeciwutleniacze, który przypomina w wyglądzie i smaku szarpaną wołowinę. Food Jack prowadzi obecnie sprzedaż już przyprawionych i gotowych do spożycia zestawów we własnym sklepie internetowym. Docelowo chce być szeroko dostępny w sklepach detalicznych, a także stanowić bazę dla dań w wegańskich i wegetariańskich restauracjach. Prowadzi też zaawansowane prace R&D, by rozwinąć swoją ofertę o zamienniki mięsa i ryb oraz dania typu convenience.

KuMin.Sys: system IT dla sektora HoReCa

KuMin.Sys to system IT dla sektora HoReCa, który umożliwia mierzenie ilości, struktury, przyczyn oraz wartości marnowanego jedzenia, rozwijany przez firmę Venturis HoReCa. Aplikacja pomaga wykrywać nadmiar jedzenia na poszczególnych etapach jego produkcji oraz serwowania klientom, a następnie pozwala na wprowadzenie planów naprawczych. W ramach pilotażu projektu KuMin.Sys wykorzysta swoją technologię, by pomóc w zmniejszeniu ilości marnowanego jedzenia w jednym przedszkolu i jednej szkole.

Nielone: Roślinne mielone

Nielone to roślinny zamiennik mięsa mielonego, stworzony z białka soi. Jest bogaty w żelazo, wapń, a także witaminy (m.in. D2, B12, B2 i E). Nielone są dostępne przede wszystkim we własnym sklepie internetowym startupu, w wybranych sklepach detalicznych, a także jako baza dla wegańskich i wegetariańskich dań w restauracjach w Poznaniu. Otrzymany grant pozwoli na dalszy rozwój technologii produkcji, wydłużenie terminu przydatności, a także wprowadzenie nowych kategorii produktów.

Yoush: Roślinny posiłek w proszku

Yoush to pełnowartościowy, kompletny, roślinny posiłek, gotowy w 5 minut. Powstaje ze składników naturalnego pochodzenia z myślą o osobach, które nie mają czasu, możliwości lub pomysłu na zdrowy i pożywny posiłek. Yoush do przygotowania wymaga jedynie zalania wodą lub napojem roślinnym. Startup planuje także oferować posiłki w innych gotowych do spożycia formach i wprowadzić je do sprzedaży w sklepach detalicznych.

Carrefour wspiera spożywcze startupy

– Carrefour od lat prowadzi szeroki zakres działań, by stać się globalnym liderem transformacji żywieniowej, oferując klientom zdrowe, zbilansowane i zrównoważone rozwiązania z zakresu produkcji i konsumpcji jedzenia. Dążenie do innowacji wpisuje się w nasze DNA, więc tym bardziej nas cieszy, że Fundacja Carrefour wspiera przyszłościowe inicjatywy na naszym rynku. Za decyzją stoi nie tylko potrzeba odpowiedzi na wyzwania przyszłości, lecz także chęć odpowiedzi na oczekiwania coraz więcej ludzi, którzy szukają zdrowych produktów i usług przygotowanych w odpowiedzialny sposób. Bardzo cieszy nas, że młode polskie firmy współdzielą tę wizję i oferują oryginalne, perspektywiczne rozwiązania. To inspirujące, że cztery wybrane startupy reprezentują różne podejścia, które mogą odpowiedzieć na potrzeby różnych grup klientów. Dzięki temu będziemy mogli sprawniej osiągnąć wspólny cel – ułatwienie polskim konsumentom jedzenia mądrze – mówi Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu, Sekretarz Generalny i Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska.

– Gdyby cały świat konsumował w takim tempie, w jakim robią to mieszkańcy Unii Europejskiej, potrzebowalibyśmy dwóch dodatkowych planet, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. Inwestycje w projekty i startupy odpowiedzialne społecznie sprawiają, że mamy szanse w realny sposób wpływać na inicjowanie pozytywnej zmiany na świecie. Wspierając przedsiębiorczość w Polsce od 2008 roku widzimy, że co roku coraz więcej młodych osób próbuje rozwiązać problemy środowiskowe tworząc innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Cieszymy się, że fundacja Carrefour dostrzegła tę niszę i wspólnie możemy dać wsparcie 4 wyjątkowym firmom, które mają pozytywny wpływ na środowisko – mówi Adrian Migoń, Prezes Fundacji Inkubator Technologiczny.

– Foodtech to nie tylko dbanie o nasze zdrowie i środowisko, ale też innowacje, które napędzają biznes. Na całym świecie od kilku lat rośnie świadomość i popyt ze strony konsumentów, a najwięksi gracze z tego sektora mają na amerykańskiej giełdzie kilkumilardową kapitalizację. Naszym celem jest łączenie najlepszych startupów foodtechowych z zaangażowanymi mentorami, potencjalnymi partnerami i inwestorami. Cieszymy się, że Carrefour podąża za najnowszymi trendami i potrzebami klientów. Wierzymy, że to dopiero początek, potencjał sektora foodtech jest olbrzymi – mówi Piotr Grabowski, współzałożyciel akceleratora foodtech.ac.