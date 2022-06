Cena agrestu w 2022 dramatycznie niska. Ile za kg?

Rozpoczął się skup agrestu. Niestety, w 2022 roku po raz kolejny proponowane przez przetwórstwo ceny nie są zadowalające. Budzi to obawy o opłacalność i sens prowadzenia produkcji.

Cena agrestu w 2022 dramatycznie niska. Ile za kg? fot. unsplash

Cena agrestu w 2022 dramatycznie niska

Jak kształtuje się tegoroczny skup agrestu?

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sytuacja rynkowa po raz kolejny jest trudna. Właśnie rozpoczyna się skup tych owoców, ale ceny oferowane rolnikom są niskie. Obecnie za agrest można otrzymać zaledwie 0,60-0,80 zł/kg z dowozem do zakładów przetwórczych i nieco mniej u pośredników. Dodatkowo warunki pogodowe na części plantacji nie były korzystne, co spowodowało niższą jakość owoców – jak twierdzą przetwórcy.

Jak wygląda rynek agrestu w Polsce w 2022?

Czy rynek agrestu jest duży ?

Relatywnie jest on bardzo mały w porównaniu do innych owoców miękkich np. truskawek, malin czy porzeczek, ale dla producentów tych owoców nie ma to wielkiego znaczenia, bo kolejny rok nie zarobią na tej produkcji.

Skąd tak niskie ceny agrestu w Polsce w 2022?

Jak jest przyczyna tej sytuacji ?

Zdaniem przetwórców zainteresowanie odbiorców zagranicznych przetworami z agrestu (głównie mrożonkami) jest niskie, co przekłada się na oferowane ceny. Co prawda znaczna część przetwórców sprzedała ubiegłoroczne plony, ale jak twierdzą po niskich cenach, co budzi kontrowersje ze strony producentów.

Więcej na SadyOgrody.pl